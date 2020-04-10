Ряд стран ЕС блокирует подписание коммюнике по итогам переговоров G20

Москва, 10 апреля. Ряд стран Евросоюза, участвующих в заседании министров энергетики G20, блокировали подписание итогового коммюнике, сообщают источники ТАСС.

Участвующие в переговорах источники заявили агентству, что некоторые европейские страны блокировали подписание коммюнике по итогам встречи министров энергетики стран «Большой двадцатки». Разногласия возникли на фоне оценки масштабов нефтяного кризиса.

«Некоторые страны ЕС блокируют [подписание]», — сообщил источник.

Другой участник переговоров сообщил, что подписание блокирует Великобритания. По мнению Лондона, «кризис не такой сильный как кажется», поэтому заявления в итоговом документе нужно смягчить. При этом взгляды России, Саудовской Аравии, США, Канады и Бразилии совпадают.

Отметим, ранее в пятницу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на глобальном рынке нефти, а также прорабатываемую в рамках ОПЕК+ договоренность по сокращению добычи. За последние сутки это уже второй разговор двух лидеров, передает RT. Ранее они пообщались в рамках трехстороннего формата, в котором также принял участие король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд.

Напомним, 9 апреля прошли переговоры в формате ОПЕК+, которые закончились достижением соглашения о сокращении объемов нефтедобычи на десять миллионов б/с. Президент России Владимир Путин положительно оценил подписанный документ, призванный стабилизировать положение на рынке черного золота, передавала «Газета.ру».