Автоэксперт рассказал об эффективных способах борьбы со сном за рулем

Москва, 10 апреля. Специалисты рассказали, помогают ли водителям энергетические напитки и кофе в борьбе со сном. Автоэксперт и шеф-тренер центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев уверен, что подобные тонизирующие средства не смогут выручить в сложной ситуации.

Эксперт советует внимательно следить за своим состоянием во время движения за рулем транспортного средства.

«Во-первых, становится лень смотреть по зеркалам, лень переводить глаза. Во-вторых, появляется дискомфорт из-за сиденья, хочется поменять позу. В-третьих, сразу пропадает адекватное восприятие картинки», — рассказал эксперт.

В таком состоянии водитель может нести угрозу собственному здоровью и здоровью остальных участников движения. Отмечается, что для этого не обязательно засыпать полностью, наиболее опасным может быть погружение в состояние псевдосна.

«Борьба со сном — неэффективный процесс. Знаете, была такая пытка, когда человека принудительно лишали сна. И знаете, к чему это приводило? К сумасшествию. Нужно понимать, что подобный механизм актуален в какой-то степени и в ситуации с водителями», — заявил Бахарев.

Бороться со сном якобы помогают различные тонизирующие напитки. Водителям советуют пополнять их запас на автозаправках и в придорожных кафе. Однако в действительности они не являются панацеей.

«У энергетиков механизм работы очень кратковременный. Они, по сути, поднимают скрытые резервы организма. Однако через некоторое время усталость возвращается с еще большей силой. Человек начинает стремительно засыпать», — отметил специалист.

Бахарев считает, что самым эффективным решением проблемы будет остановка у обочины, где можно будет откинуть кресло и отдохнуть в течение нескольких минут.

«Это, конечно, не является полноценным сном или отдыхом. Но подобная мера позволит потом бодрствовать водителю примерно час», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что универсального средства борьбы со сном не существует.