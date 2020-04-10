Соловьев прогнозирует сохранение режима самоизоляции в мае

Москва, 10 апреля. Дальнейшее продление режима самоизоляции будет зависеть от самих россиян. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с медиком Александром Мясниковым на YouTube-канале «Спасибо, доктор».

Журналист прогнозирует, что уже в мае граждане РФ смогут покидать дома, а в прежнее русло жизнь вернется не раньше июля-августа, передает Nation News.

По его мнению, к концу апреля еще будут действовать ограничения, при этом их жесткость будет зависеть от числа заболевших коронавирусом.

С другой стороны, Мясников предположил, что напряженная эпидемиологическая ситуация будет сохраняться еще несколько недель, а улучшения наступят ближе к лету.

Теледоктор подчеркнул, что последующие случаи заражения, как правило, будут связаны с нарушением карантина. Таким образом, длительность режима самоизоляции будет напрямую зависеть от его соблюдения жителями России.

На данный момент число заболевших пневмонией нового типа в России превысило 11 тысяч человек, в течение прошедших суток было выявлено более 1,7 тысячи случаев заражения. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 795 пациентов, 94 скончались.

Напомним, эпидемия COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас обстановка в КНР заметно улучшилась, однако пандемия коронавируса продолжает набирать обороты, перекинувшись на большинство стран мира.