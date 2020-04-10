Политолог Марков считает заслугой Путина присоединение США к нефтяному картелю

Москва, 10 апреля. Российские власти и лично президент РФ Владимир Путин устроили революцию на мировом рынке нефти, считает политолог Сергей Марков. По его словам, присоединение США к нефтяному картелю — заслуга российского лидера.

Москва согласилась пойти на сокращение добычи нефти, но это нельзя рассматривать как поражение Кремля, о котором говорит либеральная пресса. Напротив, Россия добилась своего — помимо Москвы и Эр-Рияда, сократят добычу черного золота и Соединенные Штаты, указал политолог. Россия изначально настаивала на этом условии, но находящаяся в зависимости от США Саудовская Аравия боялась выдвигать Вашингтону подобные требования.

«Путин буквально заставил США присоединиться к нефтяному картелю руками саудитов. Еще недавно никто и представить себе не мог, что США будут в союзе с ОПЕК, — написал Марков на своей странице в Facebook. — И вот это случилось. И сделал это Путин. На наших глазах Путин в сотрудничестве с Трампом и Мухаммедом Бен Салманом делают революцию на нефтяном рынке и создают нефтяной картель, который еще не знала история».

Однако определенные трудности все же есть, указал политолог. Например, Вашингтон хочет, чтобы ему за сокращение «зачли тот упадок добычи, который возник из-за коллапса добычи сланцевой нефти».

Другая проблема возникла с Мексикой, которая отказывается сокращать добычу нефти на 0,4 млн баррелей в сутки. Мексиканская сторона готова ограничиться 0,1 млн баррелей в сутки. По мнению Маркова, такое решение связано с напряженными отношениями американского и мексиканского лидеров. Однако, по словам политолога, диалог между Москвой и Мехико складывается весьма удачно.