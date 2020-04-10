Адвокат Жорин прокомментировал избиение Муцениеце пьяным Прилучным

Москва, 10 апреля. Известный российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление актрисы Агаты Муцениеце, которая ранее пожаловалась на избиение со стороны своего супруга Павла Прилучного.

Адвокат отметил, что дальнейшее развитие событий во много зависит от самой Муцениеце. По его словам, актриса должна понять, чего именно она хочет.

Жорин подчеркнул, что в том случае, если разногласия между супругами достигли точки невозврата, то им необходимо разводиться. Он отметил, что настоящее время заявление в суд можно в электронном виде, передает «Пятый канал».

«Самый лучший вариант — договориться полюбовно. Тогда, может быть, кроме как расторжение брака, в суде и нечего будет рассматривать. Потому что вопрос о разделе имущества и содержания детей можно решить, подписав соглашение и заверив его нотариально», — пояснил Жорин.

Ранее Муцениеце записала видеоролик, в котором рассказала о неадекватном поведении Павла Прилучного. Актриса утверждает, что пьяный супруг пытается выгнать ее вместе с детьми из дома. Кроме того, актриса обвинила Прилучного в избиении. По ее словам, ранее она пыталась скрыть семейные проблемы, однако теперь не может молчать и вынуждена придать эту историю огласке, так как это единственный способ защитить себя и своих детей. Она также добавила, что Прилучный пьет на протяжении последних 10 дней, что повлияло на его психическое состояние.