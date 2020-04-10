Эксперт предрек значительное укрепление рубля после сделки ОПЕК+



Благодаря состоявшейся сделке ОПЕК+ в ближайшее время можно вполне ожидать усиления российской национальной валюты. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Владимир Гутенев.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявившего, что как российская, так и мировая экономика в целом (а также производители и потребители нефти) сильно «выиграли» от нового соглашения ОПЕК+. По словам официального представителя Кремля, в случае срыва договоренностей последняя могла бы «погрузиться в хаос».

«Вопрос изначально заключался в том, когда и на каких именно условиях Российской Федерации следовало согласиться на сокращение добычи нефти с учетом того давления, которое президент США Дональд Трамп оказывал на Саудовскую Аравию, — сказал депутат. — В итоге выбранная стратегия оказалась выигрышной».

Тем не менее, продолжил парламентарий, есть два обстоятельства, которые вызывают у него беспокойство. Во-первых, позиция Мексики: совершенно не ясно, пойдет ли она на реальное уменьшение объемов производства «черного золота», а не просто «в зачет» американского снижения добычи сланцевой нефти.

«И второе: непонятно, насколько заключенные соглашения будут выполняться некоторыми его участниками на практике, — признался Гутенев. — Неоднократно уже возникала ситуация, когда страны, подписавшие те или иные документы, весьма далеко отходили от обозначенных в них линий».

Но даже с учетом этих рисков рубль может серьезно укрепиться, считает собеседник ФАН. Что же касается стоимости «черного золота», то она имеет все шансы вырасти до уровня 40-43 долларов за баррель.