«Шереметьево» и «Аэрофлот» ищут способ избавить жителей Москвы от шума самолетов

В Москве разрабатывают новые схемы маневрирования самолетов, которые исключат полеты над территорией жилых застроек и снизят уровень шума. Это следует из ежегодного доклада уполномоченного по правам человека в РФ (есть в распоряжении ФАН).

В список жалоб россиян на имя уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой попал чрезмерный уровень авиационного шума, связанный с вводом осенью 2019 года в эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево». Как стало известно Федеральному агентству новостей, в аппарат поступили обращения от жителей городов Лобни и Химки Московской области, а также районов Митино, Куркино и Тушино города Москвы. Люди жалуются на круглосуточный шум, сопровождающий заход самолетов на посадку над многоэтажной жилой застройкой, и добавляют, что с вводом новой полосы интенсивность полетов увеличилась.

Минтранс России в ответ на запрос уполномоченного сообщил, что из-за обеспечения безопасности полетов «исключить эксплуатацию ВПП-3 над жилыми домами не представляется возможным». При этом Роспотребнадзор по Московской области привлек Международный аэропорт «Шереметьево» к административной ответственности за превышение уровня шума. Для обсуждения проблем влияния авиационного шума на жилые района собрали межведомственное совещание — по его итогам определены новые параметры маршрутов вылета.

По данным Москальковой, они уже позволили уменьшить шум над территорией проживания населения. Роспотребнадзору и руководству аэропорта «Шереметьево» рекомендовали круглосуточно мониторить уровень шума в жилых кварталах по соседству с новой полосой.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте сообщила о других мерах по снижению уровня шума.

«В частности, на аэродроме «Шереметьево» в ночное время введены ограничения по взлету и посадке для самолетов, не соответствующих установленным требованиям уровня шума, практические рекомендации даны пилотам, — сообщается в тексте доклада Москальковой. — В настоящее время ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», АО «Международный Аэропорт Шереметьево» и ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» разрабатывают варианты новых схем маневрирования, исключающие полеты над территорией жилых застроек».

Татьяна Москалькова признает, что «шумит» в российских городах не только авиация — от завышенного уровня децибел страдают жители больших городов, чьи дома находятся вблизи железнодорожных путей, автострад. Уполномоченный предлагает внедрить шумопонижающие технологии во всех сферах, разработать специальные меры по снижению уровня шума и его мониторингу, ужесточить меры ответственности за нарушения, связанные с созданием сверхнормативного шума, при этом упростить процедуры привлечения к ответственности.

«Кроме того, требуется разработка комплексных подходов к планированию развития территорий с акцентом на решение проблемы шумового и вибрационного загрязнения. В связи с этим необходимо борьбу с шумом и вибрациями в мегаполисах определить в качестве одного из приоритетных направлений защиты экологических прав граждан», — считает российский омбудсмен.

Защита от шумового загрязнения воздуха считается одной из частей права на благоприятную окружающую среду и потому попала в доклад Уполномоченного по правам человека в РФ за прошлый год. В 2019 году значимость права на благоприятную окружающую среду для жителей России (например, по сравнению с 2014 годом) возросла практически в три раза.

Главными проблемами, волнующими россиян, в докладе признаны скопление мусора (21%), загрязнение водоемов и низкое качество питьевой воды (15%), ухудшение воздуха (12%) .

Всемирная организация здравоохранения призывает относиться к проблеме чрезмерного шума серьезно: население больших городов мира указывает ее среди своих жалоб все чаще. По данным экспертов, авиационный шум может привести к ухудшению слуха, стрессу, проблемам с концентрацией внимания , влияет на общий уровень сердечно-сосудистой заболеваемости .

Добавим, что в связи с пандемией коронавируса и закрытием авиасообщения между странами, Ассоциация аэропортов зафиксировала снижение пассажиропотока российских аэропортов: на 6 апреля оно составляет почти 90%.