Ученые РАН предложили уникальный способ создания вакцины от COVID-19

Москва, 10 апреля. Специалисты Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН (ИБХ РАН) готовы создать вакцину от COVID-19 на основе так называемых липосомных технологий, имеющих ряд преимуществ, сообщил директор ИБХ академик Александр Габибов.

Ранее РИА Новости сообщали, что в ИБХ идет разработка высокотехнологичной вакцины против коронавируса, которая основывается на вирусоподобных частицах с использованием так называемых рекомбинантных фрагментов белков коронавируса.

Габибов в эфире «России 24» сообщил, что в дополнение к этой вакцине ученые предлагают создать липосомальную вакцину.

«Это комбинированная вакцина, когда вы «запаковываете» в липосомы фрагменты вирусного белка плюс ДНК-копии этих фрагментов», — уточнил он, добавив, что данное предложение предварительно утверждено РАН.

Производство липосомальной вакцины возможно начать на мощностях компании «Фармсинтез». Здесь ранее ИБХ создали липосомную вакцину против ВИЧ, которая сейчас находится на клинической стадии испытаний.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2, передавала «Газета.ру». К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От коронавируса скончались более 85,5 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

С учетом риска распространения коронавируса в некоторых регионах РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ухудшении ситуации в столице, передает RT. Свыше 40 клиник в Москве будут задействованы в борьбе с COVID-19. В связи с этим будет изменен график работы поликлиник и усилены меры санитарной безопасности.

Он также сообщил, что со следующей недели в столице будет введен пропускной режим. Временно на неделю ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций. В случае необходимости ограничения будут продлеваться.