МИД России и Турции обсудили реализацию договоренностей по Идлибу

Москва, 10 апреля. Россия и Турция обсудили договоренности по сирийской провинции Идлиб и продвижение политического процесса в САР.

Как говорится в заявлении российского МИД, заместители министров иностранных дел России и Турции Сергей Вершинин и Седат Онал подробно рассмотрели комплекс вопросов, касающийся урегулирования ситуации в Сирии.

«Был предметно рассмотрен комплекс вопросов сирийского урегулирования, включая ход реализации российско-турецких договоренностей о стабилизации в Идлибе, а также задачи продвижения политического процесса», — сообщили в МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что террористы продолжают пытаться сорвать перемирие в Идлибе. По ее словам, боевики мешают патрулированию в коридоре безопасности трассы М-4. Озабоченность вызывает положение на неподконтрольных Дамаску территориях, в том числе в Идлибе, Ат-Танфе и на северо-востоке страны, добавила Захарова.