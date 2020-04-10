Вильфанд заявил о снижении качества прогнозов погоды из-за пандемии

Москва, 10 апреля. Качество прогнозов погоды может упасть из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что точность метеорологических прогнозов может снизиться из-за того, что отменена большая часть регулярных авиарейсов, большая часть крупных аэропортов приостановила деятельность, а также невозможно следить за состоянием атмосферы у поверхности земли.

«Дело в том, что нужно знать абсолютно все состояние атмосферы, чтобы описывать, моделировать и прогнозировать. Для этого существует очень развернутая наблюдательная система», — сказал Вильфанд.

Специалист рассказал, что синоптики полагаются на информацию, которая собирается с помощью специальных систем у поверхности земли, а также оснащенных специальными датчиками самолетов. Кроме того, информацией с метеорологами делятся крупные воздушные гавани. Он подчеркнул, что пандемия опасной инфекции нанесла удар сразу по нескольким источникам данных.