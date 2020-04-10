Собянин призвал уберечь компании от финансовых проблем

Москва, 10 апреля. Мэр Москвы призвал уберечь предприятия от серьезных финансовых проблем, вызванных коронавирусом. С таким заявлением он выступил в телеобращении к жителям столицы.

Градоначальник заявил о необходимости сохранить экономику и «не плодить безработицу» в Москве и соседних регионах, а также уберечь компании от финансовых проблем.

«До последнего времени нам удавалось это сделать», — сказал столичный мэр.

На сегодняшний день в Москве зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших превысило семь тысяч человек. Ранее Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе начала ухудшаться — растет число больных, у которых пневмония, вызванная новым типом коронавируса, протекает в тяжелой форме.

Ранее в Собянин подписал указ, согласно которому с 13 апреля на неделю временно приостанавливаются строительные и ремонтные работы, исключение — медобъекты и метро. Более того, в городе постепенно будет вводиться пропускной режим.

Как сообщил в пятницу ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, всего в России выявили свыше 11 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. От нового типа вируса умерли более 90 человек.