В ОПЕК рассказали, на сколько упадет спрос на нефть в апреле

Москва, 10 апреля. Падение спроса на нефть достигнет в апреле рекордных 20 миллионов баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные презентации генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, которую он продемонстрировал во время телеконференции стран «Большой двадцатки».

Организация оценивает снижение потребления черного золота во втором квартале в 12 млн б/с. При этом общемировой ВВП, согласно прогнозам ОПЕК, в апреле-июне упадет на 8%, а в среднем по году – на 1,1%.

Согласно представленным данным, запасы нефти в странах Организации экономического развития и сотрудничества уже почти заполнены. Сейчас они находятся на уровне 3200 миллионов баррелей, а к концу года могут превысить отметку в 3700 миллионов баррелей.

Напомним, 9 апреля прошли переговоры в формате ОПЕК+, которые закончились достижением соглашения о сокращении объемов нефтедобычи на десять миллионов б/с. Президент России Владимир Путин положительно оценил подписанный документ, призванный стабилизировать положение на рынке черного золота, передает Ura.ru.

Цены на нефть рухнули в начале марта, после предыдущей встречи участников ОПЕК+, которая завершилась безрезультатно. Резкое снижение спроса на энергоносители наблюдается из-за продолжающейся в мире пандемии коронавируса.