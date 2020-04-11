Сирия, 11 апреля. США переправили новую партию техники и оборудования из Ирака в Сирию. Минобороны Турции заявило о нейтрализации шести членов РПК или YPG на севере САР. Совместное патрулирование Турции и РФ состоялось в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали западные районы провинции Дейр-эз-Зор на предмет выявления «спящих ячеек» ИГ1; провели работы по разминированию в городе Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провоцировала столкновения с САА на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в установке СВУ на маршруте следования патруля SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

Протурецкие силы: демонтировали несколько СВУ в городе Азаз в Алеппо; вели огонь по зонам контроля курдских боевиков в Ракке и Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: ввели штраф за несоблюдение комендантского часа в Хасаке.

ВС Турции: заявили о нейтрализации шести членов РПК или YPG в северных районах Сирии; перебросили в Идлиб два конвоя со стройматериалами.

Российская военная полиция: осуществила патрулирование местности на севере Хасаки совместно с ВС Турции.

Соединенные Штаты: направили еще один конвой с техникой в Хасаку.

Провинция Алеппо

В городе Азаз на севере Алеппо накануне было выявлено несколько взрывных устройств, заложенных неизвестными у здания больницы. Согласно информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), их удалось благополучно обезвредить. В установке бомб подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

В районе Тель-Рифата вновь фиксировались обстрелы со стороны протурецких боевиков. Как передавал новостной портал ANF News, под ударом союзников Турции оказались населенные пункты Мараназ, Аль-Маликия, Биена, Зияра, Дейр Джамал, Аль-Акиба и Шаваригат аль-Арз, в результате чего пострадал один из гражданских лиц.

Вновь был похищен один из жителей Африна. Сириец из поселения Чивак был задержан членами выступающих на стороне Анкары бандгрупп и увезен в неизвестном направлении. О его местонахождении все еще ничего неизвестно. Позднее еще несколько человек были арестованы в административном центре кантона или его окрестностях без предъявления обвинений.

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с участившимися вылазками «спящих ячеек» «Исламского государства» в пустыне Бадия аш-Шам, Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники сконцентрировали усилия на проведении разведывательно-поисковых мероприятий в этом районе. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (SteeleSyAA), накануне пустынную местность на западе Дейр-эз-Зора обследовали ополченческие отряды Национальных сил обороны****** (NDF). Сведения об итогах спецоперации не оглашались.

Кроме того, правительственные силы возобновили работы по разминированию в административном центре провинции. Так, Telegram-канал (alikhbariasy) передавал, что саперы сил САР были задействованы в юго-западном квартале города Аль-Малиха.

В зонах оккупации курдских боевиков между тем произошел очередной взрыв. По данным военного источника в Telegram (NORSFS2), детонировало СВУ, заложенное на маршруте следования патруля «Демократических сил Сирии» (SDF). Никаких сведений о возможных потерях группировки в живой силе все еще не поступало. В организации взрыва обвинялись террористы подпольных групп ИГИЛ1.

Провинция Даръа

На западе провинции произошла вылазка неизвестных. Налетчики, передвигавшиеся на мотоциклах, застрелили одного из гражданских лиц в населенном пункте Джиллин. Предполагается, что в нападении на мирного жителя замешаны боевики антиправительственных бандгрупп, скрывающиеся в безлюдных областях региона с июля 2018 года.

Напомним, летом 2018-го вся территория провинции полностью перешла под контроль сил САР. В результате часть боевиков была депортирована в Идлиб, а те, кто не был причастен к военным преступлениям против сирийского народа, получили возможность урегулировать свой правовой статус с властями.

В Даръа и соседней провинции Дамаск вновь выполнялись задачи по зачистке местности. В течение дня саперам САА удалось разминировать два гектара территории и обезвредить 60 СВУ.

Провинция Идлиб

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о продолжающихся попытках террористов сорвать перемирие в Идлибе. По ее словам, боевики не перестают препятствовать совместному патрулированию трассы М-4 силами турецкой армии и военной полиции РФ.

Позднее стало известно, что радикалы вновь прибегли к провокационным обстрелам на линии разграничения сил с правительственными войсками. В качестве ответных действий артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по расположениям террористов на окраинах населенных пунктов Аль-Фатир и Кансафра, передавал медиапортал Aleppo Media Center.

Накануне в провинцию прибыли сразу два груза с бетонными блоками из Турции. По данным Telegram-канала (NovostiDamask), оба конвоя со стройматериалами и инженерным оборудованием въехали в Идлиб через пункт-пропуска «Кафр-Лусин» на севере региона.

Провинция Ракка

На севере провинции вновь активизировались обстрелы со стороны протурецких формирований. Военный источник в Telegram (rybar) передавал, что удары пришлись по контролируемым курдскими боевиками районам южнее Тель-Рифата, в результате чего был ранен один из местных жителей.

Министерство национальной обороны Турции опубликовало данные о нейтрализации нескольких членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или Отрядов народной самообороны. В соответствии с представленной информацией, два курдских террориста были ликвидированы в зоне операции «Источник мира», еще четыре — на севере Алеппо.

Во второй половине дня в восточной части провинции недалеко от границы с Дейр-эз-Зором было найдено тело пастуха, убитого неизвестными. В нападении на него подозревают джихадистов ИГ.

Провинция Хасака

В минувшие сутки курдские боевики вновь подверглись нападению террористов «Исламского государства». Twitter-канал (DeirEzzorNow) передавал, что один из членов курдской «милиции» «Асайш» был застрелен поблизости от поселения Аль-Фадгами.

На севере провинции прошло очередное совместное патрулирование Турции и РФ. Объединенные силы российской военной полиции и турецкой армии обследовали районы неподалеку от населенного пункта Аль-Кахтания, передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask)

Стало известно, что в провинции был введен штраф за несоблюдение комендантского часа в размере 500 сирийских фунтов. Об этом сообщили представители самоназванной курдской администрации, подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF).

Вечером в регион въехал очередной военный конвой Соединенных Штатов. Грузы с техникой и оборудованием проследовали в направлении американской военной базы, располагающейся в районе Аш-Шаддади.

1 Организация запрещена на территории РФ.