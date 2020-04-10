مانوكيان يوصف فيلم "شوغالي" بأنه خطوة كبيرة نحو إطلاق سراح علماء الاجتماع الروس

موسكو ، 5 أبريل. عبر عن رأيه خبير اللجنة الإعلامية للغرفة العامة في الاتحاد الروسي فاديم مانوكيان سيكون الفيلم الروائي "شوغالي" ، المقرر عرضه في أبريل ، خطوة كبيرة إلى الأمام في تقديم الدعم الإعلامي لعلماء الاجتماع الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان الذين اسرى بما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وفقا لمانوكيان ، شارك هو وزوجته غالينا في وقت سابق في حملات تطالب بالإفراج عن الروس. لذلك ، فهو يدعم العلماء الروس ويأمل أن يفهم عدد كبير من الناس في مختلف دول العالم أهمية هذا الوضع.

وقال مانوكيان في تعليق للصحافة الحرة الروسية: "أعتقد أن هذه القصة بأكملها ستصل إلى مستوى معلومات جديد وأن عددًا كبيرًا من الناس بفضل هذا الفيلم سيتعرفون على مكسيم وسامر ، وماذا يحدث لهم حقًا".

كما أعرب شخصيا عن دعمه لشوغالي وسويفان ، معربا عن ثقته بأن الروس سيكونون أحرارا قريبا.

قال مانوكيان: "من جانبنا ، نحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدتك ، كي تحرركم ، ونحن ننتظركم".

نذكر ، أعلن رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الروسية ، ألكسندر مالكيفيتش ، في 26 فبراير عن اصدار فيلم روائي "شوغالي" ، مستند على أحداث حقيقية.

وفقًا لمؤامرة الفيلم ، تسافر مجموعة من علماء الاجتماع الروس إلى بلد يدور فيها نزاع مسلح وخلال البحث الضروري لحل الوضع ، يحصل العلماء على البيانات التي تحاول الحكومة العميلة ان تمنع انتشارها. بعد ذلك ، يقع علماء الاجتماع من روسيا في الاسر في سجن خاص.