Триполи, 10 апреля. Стали известны новые подробности операции по ликвидации Ливийской национальной армией (ЛНА) сирийского наемника, сражающегося на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — по сообщениям источников, Абдула Басит Муддун сражался на стороне протурецкой группировки в Идлибе.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о смерти сирийского боевика Абдулы Басита Муддуна, также известного под именем Аль-Атраш. Силы Ливийской национальной армии ликвидировали наемника в Триполи. Предположительно, он был причастен к ИГИЛ1 и «Аль-Каиде»1 (деятельность обеих террористических группировок запрещена в РФ).

Арабское издание Alsaa 24 со ссылкой на военные источники, которые были ответственны за детали проведения операции, сообщило новые подробности. Как выяснилось, Абдуле Баситу Муддуну, известному среди наемников как Аль-Атраш, было 50 лет, он родился и вырос в сирийской провинции Идлиб.

Сначала Муддун сражался против Сирийской арабской армии (САА), после присоединился к протурецкой группировке «Лива аль-Хамза» — бандформированию, тесно связанному с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). «Аль-Хамза» спонсируется Турцией, выполняет приказы Анкары и входит в состав «Сирийской национальной армии».

Отправиться в Ливию в качестве наемника Аль-Атраш решил после того, как услышал о «зарплате» боевиков в размере двух тысяч долларов США ежемесячно. Как сообщают источники, сирийский боевик поехал в Триполи в декабре 2019 года и воевал на направлении Вади аль-Рабиа.

Напомним, несмотря на все достигнутые в Москве и Берлине международные договоренности, а также эмбарго ООН от 2011 года, Турция продолжает поставку боевиков из сирийского Идлиба в Триполи, обещая наемникам ежемесячные выплаты в размере не менее двух тысяч долларов США, а также турецкий паспорт. Кроме того, мировые СМИ уже неоднократно публиковали доказательства фактов переброски наемников из Стамбула — на сегодняшний день Эрдоган отправил ПНС Ливии более семи тысяч террористов.

Тем не менее их количество в Ливии стремительно сокращается — по словам главы Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абд ар-Рахмана, в ходе последних боестолкновений наемников с военнослужащими ЛНА погибло более 160 боевиков. Тенденция к увеличению количества погибших со стороны ПНС спровоцировала мятеж среди сирийских наемников, переброшенных Турцией в Ливию для участия в вооруженном конфликте.

1 Организация запрещена на территории РФ.