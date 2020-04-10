Собянин призвал москвичей запастись терпением и мужеством

Москва, 10 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан запастись терпением и мужеством в период борьбы с распространением коронавирусной инфекцией.

«Дорогие москвичи. В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством», — сказал Собянин в телеобращении.

Он призвал ответственно относиться к соблюдению норм, установленных столичными властями. Собянин заметил, что «только так сможем справиться с этой напастью».

«Как только угроза заражения отступит, Москва сразу начнет возвращение к нормальному ритму жизни», — добавил градоначальник.

Собянин также отметил, что свыше 40 клиник в Москве будут задействованы в борьбе с коронавирусом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе. Обстановка в столице становится все более проблемной, поскольку эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 набирает обороты.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Как позже выяснили ученые, заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.