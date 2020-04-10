Собянин заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Москве

Москва, 10 апреля. Свыше 40 клиник в Москве будут задействованы в борьбе с коронавирусом из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, обстановка в Москве становится все более проблемной, поскольку эпидемия COVID-19 набирает обороты.

«Поэтому помимо стационаров, специализирующихся на борьбе с коронавирусом, в борьбу вступает и поликлиническая сеть. Она и до этого работала с пациентами, но с сегодняшнего дня это другая системная работа», — сообщил Собянин.

Он добавил, что более 40 клиник с компьютерной томографией приступят к диагностике коронавируса на системной основе, кроме того, данные медучреждения будут оказывать амбулаторную помощь зараженным.

В связи с этим будет изменен график работы поликлиник и усилены меры санитарной безопасности. По мнению Собянина, эти действия ускорят диагностику и повысят качество оказываемой помощи больным.

«Очень важная и нужная работа, которая будет проводиться 24 часа в сутки», — подчеркнул столичный мэр.

Большая часть выявленных в России случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве – 7822. За прошедшие сутки больных COVID-19 в столице стало больше на 1124 человека. Медики смогли вылечить 350 пациентов, 50 скончались.