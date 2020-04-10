Сирия, 10 апреля. Инженерные подразделения САА зачистили два гектара территории в Даръа и Дамаске. Протурецкие боевики продолжают терроризировать жителей Африна. Тело пастуха было найдено на востоке Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили два гектара территории в Дамаске и Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве пастуха в восточной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили вторую за день колонну с бетонными блоками в Идлиб; продолжают терроризировать мирное население в кантоне Африн на северо-западе Алеппо; подверглись междоусобным стычкам на севере Хасаки.

Соединенные Штаты: переправили в Сирию очередной военный конвой.

Провинция Алеппо

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых нарушениях прав жителей Африна протурецкими боевиками. Так, стало известно по меньшей мере о четырех новых случаях притеснения коренного населения. Один из них произошел в административном центре кантона, где члены «Сирийской национальной армии» избили продавца магазина с выпечкой, который попросил радикалов оплатить покупки. Подобный инцидент случился и в магазине одежды, владельца которого увезли в неизвестном направлении. Арест еще одного человека произвели члены «Дивизии Аль-Хамза» — боевики задержали доставщика грузов. Кроме того, радикалы 2-го Корпуса СНА попытались самовольно занять дом одного из сирийцев в деревне Кафр-Зейт и отступили лишь после того, как его владелец заплатил выкуп в размере 1000 долларов.

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опубликовал данные о ходе работ по разминированию на юго-западе страны. Согласно представленной информации, инженерным подразделениям Сирийской арабской армии (САА) за сутки удалось зачистить ровно два гектара территории, а также обнаружить 60 взрывоопасных предметов. Обследование местности проводилось в населенных пунктах Арбил, Дума, Хош эль-Фара в Дамаске, а также в городах Джасим, Инхиль, Кафр-Шамс и Эль-Харра в Даръа.

Провинция Идлиб

Второй за день турецкий конвой с материально-техническим обеспечением был переброшен в Идлиб. Интернет-портал Step News Agency передает, что в провинцию прибыла новая партия бетонных блоков, а также инженерное оборудование и военная техника. Как и в прошлый раз, колонна пересекла сирийско-турецкую границу в районе погранперехода «Кафр-Лусин». Предполагается, что блоки будут использованы в строительстве новых наблюдательных постов, число которых уже достигло 58.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) сообщает о том, что в окрестностях города Ас-Сабха на востоке провинции было найдено тело сирийца, занимавшегося выпасом овец. Более подробных сведений о случившемся пока не поступало. По предварительной информации, к совершению убийства могут иметь отношение террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Провинция Хасака

В провинции вновь вспыхнули междоусобные стычки в рядах протурецких сил. Twitter-канал (HASAKH_NEWS) сообщает, что члены одной из бригад «Сирийской национальной армии» столкнулись с боевиками из «Сирийской свободной полиции» на севере региона. В результате пострадал один из радикалов СНА. Напомним, накануне в контролируемых союзниками Анкары районах также отмечались междоусобицы. С целью их пресечения Турция перебросила в САР дополнительные подразделения.

Тем временем в Хасаку прибыл еще один американский военный конвой. Как передает на своей странице в сети Twitter источник (DeirEzzorNow), колонна с техникой и оборудованием направляется в сторону военной базы США у Аш-Шаддади. О целях переброски подкреплений не сообщается. Однако местные активисты полагают, что США стягивают силы в САР с целью наращивания объема добычи сирийской нефти, вывоз которой осуществляется незаконно.

1 Организация запрещена на территории РФ.