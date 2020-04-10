Сураев не поверил, что россияне не знают о первом полете человека в космос

Санкт-Петербург, 10 апреля. Все россияне знают, что Юрий Гагарин является первым человеком, побывавшим в космосе. Об этом заявил летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев комментируя опрос Федерального агентства новостей и Медиагруппы «Патриот», проведенного на улицах Петербурга в преддверии празднования Дня космонавтики.

Сураев принял участие в пресс-конференции на тему «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее», которая состоялась 10 апреля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Ранее журналисты ФАН проверили эрудицию жителей Петербурга, задав горожанам вопрос-ловушку, который изначально предполагает неправильные варианты ответа: «Какая страна первой запустила человека в космос: США, Великобритания или Германия?». Большая часть респондентов смогли правильно ответить на вопрос, однако несколько человек столкнулись с трудностями.

Комментируя результаты опроса, Сураев не поверил, что в России есть люди, которые не знают, что советский космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космическое пространство.

«В ваш опрос я не верю, это неправда. Быть такого не может. Если вы хотите придумать историю — это ваше право, но могу сказать, что все знают, кто такой Гагарин, все знают, что такое день космонавтики, все знают, что Советский Союз был первым в космосе. Я общаюсь с молодежью и может быть почаще, чем вы. В любую школу приходишь, в любое учебное заведение: все знают, кто такие Гагарин и Терешкова и когда полетели в космос», — пояснил Сураев.

Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космическое пространство. Советский космический корабль «Восток» с человеком на борту стартовал с космодрома «Байконур». Выполнив один оборот вокруг Земли, на 108-й минуте корабль завершил полет. Гагарин приземлился в Саратовской области, в районе села Смеловка.