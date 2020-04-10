Диетолог дала советы по правильному питанию в период самоизоляции

Москва, 10 апреля. Уменьшение физических нагрузок и неправильное питание во время самоизоляции могут привести к увеличению веса у россиян. Избежать этого можно, если следовать простым правилам. Об этом рассказала врач-диетолог клиники управления здоровьем Первого московского государственного университета им. Сеченова Наталья Пугачева.

Врач порекомендовала не злоупотреблять частыми приемами пищи, даже если речь идет о небольших порциях. Подобный подход в питании может войти в привычку и неизменно приведет к набору веса. Кроме того, Пугачева советует уменьшить стандартные порции пищи на треть, потому что в период самоизоляции уменьшается уровень физической активности. Это правило в первую очередь касается таких продуктов, как макароны, хлеб, картофель и пельмени, передает «Вечерняя Москва».

Также необходимо свести к минимуму употребление сладостей и спиртных напитков. Конфеты в своем рационе можно с легкостью заменить ягодами, фруктами или сухофруктами. Пугачева также советует сочетать различные виды круп с овощами. Врач предостерегла россиян от злоупотребления доставкой готовых блюд.

Людям, которые заболели коронавирусной инфекцией, доктор советует употреблять побольше жидкости. Для этих целей прекрасно подойдет чай с малиной, медом или мятой. Также не навредят вашему организму натуральные морсы и компоты. Она добавила, что лучше отказаться от жареного мяса, майонеза и ограничить потребление соли.