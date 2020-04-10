Пожар произошел в колонии № 15, где заключенные устроили бунт. ФАН-ТВ

В городе Ангарск Иркутской области загорелась колония строгого режима №15. Там взбунтовались около 1 500 осужденных.

Внутри работают сотрудники сводного отряда и прокуратуры. По предварительной информации, пожар с лесопилки перекинулся на бараки, доступ пожарным затруднен из-за пропускного режима.

По данным одного из источников, площадь возгорания составила около 1 000 квадратных метров. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что осужденные намеренно устроили поджог с целью побега.

По сообщению сотрудника ФСИН, все началось 9 апреля после того, как «один из отрицательно характеризующихся осужденных, содержащийся в помещении штрафного изолятора», препятствовал проведению обыска, матерился и призывал других заключенных к противоправным действиям.

В итоге осужденные из соседних камер ШИЗО напали на сотрудника колонии, а затем разбили видеокамеры и стеклами нанесли себе порезы на предплечья.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).