Минобороны России пригласило артистов прочитать фронтовые стихи ко Дню Победы

Москва, 10 апреля. Минобороны России на своих официальных страницах в социальных сетях запускает новый проект «Стихи Победы», передает корреспондент Федерального агентства новостей. Акция посвящена 75-летию Великой Победы, запускают ее артисты Центрального академического театра Российской Армии.

Фронтовые стихотворения, ставшие историей, строки Константина Симонова, Александра Твардовского, Евгения Евтушенко читают артисты главного военного театра страны.

«Трогательное исполнение и многих других в канун юбилея Победы напомнит интернет-пользователям о Великой Отечественной войне, ее событиях и людях», — считают в Минобороны РФ.

Одним из первых стихотворение «Хотят ли русские войны?» прочитал артист Центрального академического театра Российской Армии Илья Баранов.