Бергамо, 10 апреля. Начальник Генерального штаба ВС Италии генерал Энцо Вичерелли выразил благодарность российским военным специалистам за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как заявил Вичерелли на встрече с заместителем начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-майором Сергеем Кикотем, взаимодействие российских и итальянских военнослужащих дало результат в борьбе с инфекцией.

«Я прибыл сюда сегодня, чтобы подчеркнуть необходимость важнейшего сотрудничества, которое сложилось между военными Италии и России, и лично поблагодарить генерал-майора Кикотя за деятельность российских военнослужащих и ту поддержку, которую они оказывают нам в чрезвычайной ситуации», — сказал он.

Начальник Генерального штаба ВС Италии назвал продуктивной работу по обработке зданий и сооружений, которую выполняют с участием российских военных. Жители Бергамо видят результаты этой работы, добавил Энцо Вичерелли.

В начале марта президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. В страну были направлены несколько военных самолетов с медиками на борту и специальным оборудованием.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Многие эксперты и политологи уверены, что коронавирус является разработкой США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в США в 2015 году армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида.