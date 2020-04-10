Москва, 10 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что со следующей недели в столице будет введен пропускной режим.

По его словам, с 13 апреля начнется введение пропускного режима. Он также добавил, что в первую очередь пропуска получат те москвичи, которые продолжают осуществлять свою трудовую деятельность. Позднее начнут выдаваться пропуска для поездок в иных целях. В случае необходимости пропускной режим будет введен внутри отдельных районов столицы.

Собянин также добавил, что данные меры были приняты в связи с продолжением распространения коронавирусной инфекции в Москве.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

На территории РФ зарегистрировано более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом, 94 человека скончались. 795 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.