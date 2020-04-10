Доктор Лапа указала на возможность лечения коронавируса до результатов теста

Москва, 10 апреля. Врачи могут поставить диагноз «коронавирусная инфекция» до того, как будут проведены необходимые лабораторные исследования. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р.Н. Ходановой Людмила Лапа пояснила, что это стало возможным благодаря тому, что клиническая картина опасной инфекции уже полностью сложилась. Она отметила, что быстротечность заболевания позволяет выделить его характерные клинические признаки.

«Поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», — говорил ранее Мурашко.

Медики могут приступать к лечению пациента, не дожидаясь результатов анализов на наличие опасной коронавирусной инфекции, передает радио Sputnik.

«Хотя, собственно, тактика лечения и рекомендации Минздрава всегда были такие: если врач выслушивает пневмонию, наблюдает температуру – то назначается лечение быстро и четко», —сообщила Лапа.

Она отметила, что характерной тактикой лечения инфекции является применение антибактериальной, противовирусной и противоотечной терапии. Эти методы позволяют быстро купировать симптомы болезни и вывести человека из тяжелого состояния. Процесс выздоровления наступает быстрее.