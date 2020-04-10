В Крыму объяснили рост рейтингов доверия к Путину

На фоне пандемии коронавируса смелые и стремительные действия президента РФ Владимира Путина нашли отклик в сердцах всех россиян — они, как никогда раньше, чувствуют помощь и заботу со стороны государства. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Именно этим, по мнению собеседника ФАН, объясняется взрывной рост рейтинга российского лидера, зафиксированный фондом «Общественное мнение» за последнюю неделю. Согласно проведенному им опросу, рейтинг доверия президент вырос до 67% вместо 64%, как это было еще в конце марта.

«В условиях стихийных бедствий, наподобие эпидемий, люди испытывают страх и потому стремятся к контролю, — считает политолог. — Они хотят знать, что проблема, которую каждый из них чувствует, будет решена — и деятельность президента дает им такую надежду. Таким образом население понимает, что наш глава государства является таковым не только по названию, но и по сути, чем и объясняется рост доверия к нему».

Джаралла отметил, что после победы над коронавирусом остро встанет вопрос восстановления экономики и благосостояния граждан. И государство уже принимает первые шаги к этому: уверенно сыграв в очень серьезную и рискованную игру на нефтяном рынке, оно сумело переиграть своих прямых конкурентов, заложив тем самым базис для будущего укрепления своих позиций на нем.

«Внешне это, конечно, выглядело весьма драматично, — признал собеседник ФАН. — Падение курса рубля и цен на нефть рисовало большинству наших сограждан отнюдь не радужные перспективы. Однако все это было не зря: буквально совсем недавно стало известно, что США приняли условия России и сократили добычу черного золота.

По заверению политолога, как только режим самоизоляции населения будет снят, мы увидим взрывной рост потребления товаров и услуг: люди начнут вновь ходить в салоны красоты, ремонтировать вещи и ходить в рестораны. Все это придаст стимул росту национальной экономики и ускорит ее восстановление.

Также Джаралла признался, что следит за рейтингами одобрения Путина в своем родном Крыму — там он, по его словам, всегда намного выше, чем в среднем по стране.