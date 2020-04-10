Краденая нефть Сирии как клин между США и курдами. Колонка Комиссара Яррика

Соединенные Штаты продолжают паразитировать на теле Сирийской Арабской Республики, незаконно выкачивая ее нефтяные запасы. «Государственный бандитизм» США и их подручных из курдских вооруженных формирований уже довел население на оккупированных землях до масштабного противостояния.

О том, как Вашингтон использует хаос на северо-востоке Сирии в своих целях, и как долго будет длиться кража сирийской нефти, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Сирийский конфликт перешел в стадию диверсионных вылазок, подписания соглашений и взаимных обвинений. Одним словом, начинается постконфликтное урегулирование обстановки. В этой связи особый интерес представляет северо-восток Сирии, где кроме самопровозглашенной курдской автономной администрации, частично присутствующих правительственных сил и так называемой «вооруженной оппозиции» под покровительством Турции присутствует и военный контингент Международной коалиции во главе с США.

Согласно официальным заявлениям Пентагона, целью американского военного присутствия в регионе является борьба с оставшимися на территории Сирии так называемыми «спящими ячейками» ИГИЛ1. По сути же Вашингтон контролирует все основные нефтяные месторождения на правом берегу Евфрата, вывозя из страны ее природные ресурсы. То есть, по факту осуществляет самую настоящую контрабанду. Просто на государственном уровне, возводя все это в ранг борьбы с международным терроризмом. Эту же мысль высказали и в Минобороны САР.

«То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, является, попросту говоря, - международным государственным бандитизмом», - неоднократно заявляли представители Министерства обороны Сирийской Арабской республики.

Слова сирийского командования о «государственном бандитизме» полностью оправданы: США не скрывает своих хищнических планов на восток арабской республики. Не случайно Дональд Трамп заявлял в конце прошлого года, что «ему нравится нефть», а США сосредоточили свои силы в районе крупнейших нефтегазовых месторождений. Авантюра Вашингтона в Сирии приносит Штатам огромные дивиденды – абсолютно незаконным путем!

По оценкам ряда нефтяных брокеров и экспертов, если исходить из приблизительной стоимости сирийского контрабандного «черного золота» в 38 долларов, ежемесячный доход от таких серых схем американцев превысит 30 миллионов долларов. Эти доходы распределяются среди спецслужб и частных военных компаний. Специально для этого американский военный контингент оборудовал пункт перегона украденной нефти на сирийско-иракской границе в районе города Эрбиль, где уже неоднократно замечали колонны ВС США.

Отметим, что из добытой нефти курдам так сказать с «барской руки» США перепадает около 10 процентов от выручки. Для элитарного класса, стоящего во главе администрации северо-восточных провинций, такая сумма вполне достаточна. Но до среднего класса, не говоря уже о простых боевиках «Демократических сил Сирии» (SDF), эти средства не доходят. К тому же и аппетиты у курдского руководства начинают расти.

В связи с этим в Заевфратье все чаще начинают проходить антиамериканские манифестации. Общины различных населенных пунктов требуют от американцев покинуть территорию Сирии. Среди таких протестных акций чаще звучат лозунги об интеграции и восстановлении суверенитета Дамаска на оккупированных территориях. И дело здесь не столько в пропаганде официальных властей, сколько в усталости местного населения от отсутствия нормальной социальной инфраструктуры, плохой гуманитарной и экономической обстановки. А США, выкачивая нефть, не прилагают никаких усилий для элементарной поддержки населения на занятой ими территории.

Кроме того, нельзя обойти стороной и племена бедуинов, оказавшихся в скованном положении из-за американского произвола. Дело в том, что на военной базе США вблизи населенного пункта Аш-Шаддади американский контингент оборудовал базу, где проводит занятия с завербованными боевиками. Вербуют американцы специфично: кого-то из печально известного лагеря «Аль-Хол», а кого-то как раз из бедуинских племен.

Естественно, что беженцы и бедуины не могут поспорить с американцами, навязывающими свою «демократию» по всему миру. После этого всех вновь обращенных боевиков отправляют на север провинции Хасака, в зону проведения турецкой стороной операции «Источник мира» для совершения диверсий и нападений на блокпосты протурецких боевиков и непосредственно турецких военнослужащих.

Логика таких действий объяснима – Вашингтону не нужна стабильная Сирия, так как под прикрытием хаоса, который и создается руками США, незаметно для широкой общественности проходят все темные дела. И сейчас все зависит от того, до какой степени ненависти к американцам будет доведено мирное население на оккупированных территориях. Именно от них зависит, продолжат ли Штаты воровать сирийскую нефть и кормить своих марионеток.

1 Организация запрещена на территории РФ.