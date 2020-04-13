Юшков уверен, что для восстановления цен на нефть мир должен «проесть» запасы хранилищ

Сделка ОПЕК+ не даст переполниться нефтехранилищам, что грозило бы катастрофой для всего мира, но цены на ресурс восстановятся только ближе к концу 2020 года. Такое мнение о результатах переговоров России, Саудовской Аравии и других участников ОПЕК+ Федеральному агентству новостей выразил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за работу с Саудовской Аравией и другими производителями нефти, что «успокоило мировые энергетические рынки». Власти США подчеркнули, что Трамп «приветствовал решение России вернуться к уровням добычи в соответствии со стабильностью на мировых финансовых и энергетических рынках».

Как заметил американский президент, договоренность о сокращении добычи нефти «сохранит сотни тысяч рабочих мест в энергосекторе США».

«Прекрасная сделка для всех», — написал Трамп в своем Twitter.

Аналитик Игорь Юшков пояснил, что в США падение добычи ресурса произойдет в пределах 2-3 млн баррелей в сутки. Однако он подчеркивает, что к этому привело не решение властей.

«Это обусловлено экономическим причинами, но США интерпретируют это как свой вклад в сделку», — объяснил Юшков в комментарии ФАН.

Согласно договоренностям участников ОПЕК+, общемировая добыча нефти уменьшится на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом около 5 млн баррелей сократят страны, не входящие в ОПЕК+, включая США и Канаду, отмечает эксперт.

«Это цифра равняется разнице превышения предложения над спросом. Однако ждать очень быстрого восстановления цены не стоит. Нынешняя сделка направлена не сколько на восстановление спроса, сколько на избежание наихудшего сценария, который предполагает заполнения этих хранилищ. Если бы ничего не делали и продолжали работать бы без сделки, то через месяц нефтехранилища во всем мире переполнились бы и мы увидели катастрофический сценарий, так как нефть была бы никому не нужна. Цена на нефть упала бы ближе к нулю», — сказал он.

Принятый участниками ОПЕК+ сценарий предполагает, что сокращение добычи ресурса отсрочит дату переполнения нефтехранилищ. По словам Юшкова, к тому моменту Китай и Европа начнут восстанавливать спрос, а он не даст переполниться этим хранилищам.

«Но цены не возрастут, потому что переизбыток нефти есть. Также мир будет проедать запасы, которые он накопил в хранилищах. Сейчас в хранилища закачивается именно дешевая нефть. Поэтому, когда будет восстанавливаться спрос, цена не будет расти, так как страны будут брать нефть из хранилищ, потому что она дешевле. Новая добыча не должна будет превышать по ценам нефть, которая была залита в хранилища, пока их не проедят. Когда они закончатся, то можно будет ждать восстановления цены на нефть, что скорее всего будет ближе к концу года», — спрогнозировал собеседник ФАН.

Напомним, в марте Саудовская Аравия предложила экспортерам нефти еще сильнее сократить объем добычи нефти при уже действующих ограничениях. Россия, в свою очередь, отказалась от новой сделки. В результате Эр-Рияд начал ценовую войну против Москвы, увеличив экспорт нефти и снизив цены, что привело к обрушению рынка. Впервые с 2016 года цены на нефть стали ниже 30 долларов за баррель.

Больший урон от низких цен на ресурс понесли американские производители сланцевой нефти, которая гораздо дороже по стоимости добычи, хотя Саудовская Аравия является главным союзником США в Персидском заливе. Пострадал от падения цен и сам Эр-Рияд, который зависит от экспорта нефти намного сильнее, чем Россия. Средства от продажи сырья составляют две трети всех доходов страны.

12 апреля члены ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти всеми 23 государствами. Однако общее снижение добычи составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн, так как Мексика не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.