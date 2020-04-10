The National Interest назвал «убийцей субмарин» российскую атомную подлодку «Лайка»

Вашингтон, 10 апреля. Эксперты американского издания National Interest оценили проект новой российской атомной подводной лодки пятого поколения «Лайка», назвав ее «убийцей субмарин».

По их мнению, будущая субмарина станет ответом России на многоцелевую атомную подлодку ВМС США класса «Вирджиния».

По словам экспертов, «Лайка» будет значительно превосходить западные субмарины по техническим характеристикам. Водоизмещение российской подлодки составит более 11 тысяч. Кроме того, «Лайка» сможет погружаться на глубину до 600 метров.

Российская субмарина будет обладать более универсальным арсеналом вооружения, в отличие от американских аналогов. Он может включать в себя целый ряд противолодочных вооружений. В арсенале «Лайки» будут высокоскоростные торпеды «Хищник», самонаводящиеся торпеды УСЭТ-80, а также минно-торпедные комплексы МТПК-1.

National Interest предполагает, что Россия планирует построить около 10 подводных лодок «Лайка». При этом авторы статьи отмечают, что проект имеет высокую стоимость, поэтому строительство может начаться не ранее 2023 года.

Ранее National Interest сообщил, что Россия выстраивает в Крыму неуязвимую систему береговой обороны, которая представляет серьезную угрозу для американского флота. По данным издания, в Крыму выстроена эшелонированная береговая оборона, которая состоит из противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также из стационарных ракетных комплексов «Утес».