Ошибки тушения полыхавшей Сибири учтут к новому сезону лесных пожаров в России

Уполномоченный по правам человека РФ выступит за восстановление единой федеральной службы авиационной охраны лесов с функцией тушения лесных пожаров на территории всех регионов страны. Об этом Федеральному агентству новостей стало известно из ежегодного доклада российского омбудсмена Татьяны Москальковой (текст документа есть в распоряжении редакции).

ФАН узнал в Минприроды, кто сейчас владеет полномочиями в области тушения лесных пожаров и как совершенствуется система лесоохраны после прошлогодних сибирских пожаров.

Эксперты, в свою очередь, рассказали, поддержит ли пожарное сообщество возвращение на федеральный уровень полномочий по авиационной лесоохране и лесоустроительным работам. С таким предложением сейчас выступают депутаты Госдумы. Идею поддержала и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Почему полыхала Сибирь

Тема сохранения лесного фонда России стала одним из предметов обращения россиян к уполномоченному по правам человека в РФ. Как стало известно ФАН, после анализа жалоб правозащита нашла ряд недостатков в организации борьбы с лесными пожарами в Сибири в 2019 году.

Количество обращений в сфере сохранения лесного фонда в 2019 году увеличилось на 33%, отмечают в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ, связывая этот рост с сибирскими пожарами в в июле-сентябре прошлого года.

«Хотя удельный вес жалоб по поводу сохранения лесного фонда и невелик, но темы, поднимаемые в них, не менее масштабные, чем другие направления охраны природы, — отметила Москалькова. — Граждане ставили вопросы лесоохраны, соблюдения прав граждан и требований законодательства при заключении договоров аренды лесных участков, учета земель лесного фонда, утраты леса вследствие пожаров и незаконной рубки зеленых насаждений. Много обращений поступило в связи с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе. Нами инициировано проведение прокурорских проверок по этим фактам и осуществлялся мониторинг данной ситуации».

Уничтожение лесов правозащитники называют угрозой реализации права нынешнего поколения россиян и потомков на благоприятную окружающую среду, поэтому вопрос пожаров логично оказался среди тем доклада уполномоченного. Так, в период пожаров в аппарате рассматривали множество обращений от жителей Иркутской области: люди сообщали о труднопереносимом запахе гари, смоге от лесных пожаров и превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе своих городов и сел.

«Проверки, проведенные прокуратурой и правительством Иркутской области, в том числе по запросу уполномоченного, подтвердили обоснованность жалоб, — рассказала Татьяна Москалькова. — Действительно, зафиксированы превышения предельно допустимых максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ, являющихся продуктами горения. По выявленным фактам ненадлежащего осуществления полномочий по тушению лесных пожаров приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности».

Правозащитники проанализировали уроки полыхавшей Сибири и нашли недостатки в организации борьбы с лесными пожарами, в том числе некачественную подготовку сил и средств пожаротушения. Обнаружили несвоевременное маневрирование и недостаточность лесопожарных формирований при ликвидации пожаров. Выяснили, что часто очаги горения оставляли непотушенными, а борьба с огнем не велась в темное время суток. Отметили и необоснованные решения о прекращении борьбы с пожарами, в то время как площадь огня увеличивалась.

Напомним, лесные пожары в Сибири начались в июле 2019 года в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. В разгар пожаров в пяти субъектах России был введен режим чрезвычайной ситуации, на тушение правительство выделило 6 млрд рублей из Резервного фонда. Основной причиной этого бедствия в МЧС России назвали неосторожное обращение с огнем.

«Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог», — отметил на тот момент замглавы МЧС Игорь Кобзев на рабочем совещании в Госдуме.

Другой причиной распространения лесных пожаров в Сибири, по данным МЧС, стали недостаточные меры по ликвидации очагов возгораний. Кроме того, прокуратура выявила факты поджогов лесов, которые были сделаны, чтобы скрыть незаконные вырубки.

«В этой связи уполномоченный поддерживает предложения о восстановлении единой федеральной службы авиационной охраны лесов с функциями тушения лесных пожаров на территории всех регионов и при прямом финансировании из федерального бюджета, — заявила Татьяна Москалькова. — В настоящее время нами проводится мониторинг движения законопроектов, подготовленных Минприроды России и направленных на развитие системной охраны лесов от пожаров, ее практики и на обеспечение достоверности информации о лесном фонде».

Кто обязан тушить горящие леса России

Все полномочия по охране лесов и тушению пожаров были переданы регионам в 2007 году. Ошибочность реформы признали почти сразу, но вернуть авиационные полномочия центру не могут до сих пор. В 2019 году, во время пожаров в Сибири, ответственность за тушение пытались возложить на МЧС. Хотя силы пожарной охраны ведомства привлекаются при необходимости, например для защиты населенных пунктов, тогда как за тушение лесных пожаров должны отвечать агентства лесного хозяйства и Рослесхоз.

В Минприроды РФ Федеральному агентству новостей подробно разъяснили, кто сейчас владеет полномочиями в области тушения лесных пожаров. Лесной кодекс РФ передал их региональным органам власти, то есть тушение лесных пожаров ведется лесопожарными подразделениями учреждений в субъектах федерации. При этом федеральный закон №69-ФЗ от 21 декабря 1994 года и постановление правительства РФ №157 от 9 февраля 2017 года возложили функции по координации сил и средств тушения лесных пожаров на Федеральное агентство лесного хозяйства — для этого при Рослесхозе создан Федеральный штаб координации деятельности по тушению лесных пожаров.

В 2011 году на базе ФБУ «Авиалесоохрана» создан резерв парашютно-десантной пожарной службы, а в 2012 году — Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства (ФДС): они нужны для контроля федерального центра за лесопожарной обстановкой в России и оказания помощи регионам в тушении лесных пожаров. На основе анализа и прогнозирования лесопожарной обстановки от ФДС, а также обращений регионов за помощью Рослесхоз решает, использовать ли десантный резерв «Авиалесоохраны». Сейчас он насчитывает более 660 человек, а филиалы ФБУ расположены в восьми регионах страны.

Что сейчас может «Авиалесоохрана»? Выполнять взрывные работы в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и искусственно вызывать осадки для тушения лесных пожаров.

К тушению лесных пожаров привлекут авиацию МЧС

«В целях повышения эффективности выявления и тушения лесных пожаров Рослесхоз и Минприроды объединили усилия с МЧС России, — прокомментировали ФАН в Минприроды РФ. — По поручениям президента России и правительства РФ в ноябре 2019 года образована межведомственная рабочая группа, по результатам работы которой достигнута договоренность о привлечении в лесопожарном сезоне 2020 года авиационной группировки МЧС России к доставке пожарных-десантников к местам возгораний в лесах. Это позволит ускорить переброску федерального резерва ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» в наиболее горимые регионы».

Кроме того, уточнили в ведомстве, Рослесхоз предлагает сделать авиационные подразделения МЧС России единственным поставщиком на выполнение работ по межрегиональному маневрированию.

«Это позволит на постоянной основе обеспечить оперативную переброску федерального резерва ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» туда, где требуется помощь. В настоящее время эти обоснования находятся на рассмотрении в аппарате правительства РФ», — сообщили ФАН в Минприроды РФ.

Напомним, еще в декабре 2019 года, комментируя сибирские пожары, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усовершенствовать систему охраны лесов и вернуть на федеральный уровень полномочия по авиационной лесоохране и лесоустроительным работам. Это станет возможным, если восстановить единую Авиалесоохрану — организацию в составе Рослесхоза. Данный пункт значится в Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года, подписанной еще в 2018 году.

В декабре 2019 года депутат Ольга Епифанова направила в Госдуму и думский комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям законопроект, исключающий возможность передачи региональным властям полномочий по авиационной охране лесов от пожаров. Эта мера позволит создать правовую базу для восстановления единой Авиалесоохраны с функциями тушения лесных пожаров на территории всех регионов и прямым финансированием из федерального бюджета.

«Конечно, эту инициативу поддержит пожарное сообщество, — комментирует ФАН полковник пожарной охраны и эксперт в области пожаротушения в ряде судебных дел Геннадий Шагин, в прошлом замначальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю. — Там, где я служил раньше, не было пожарных самолетов. Сейчас в регионах нанимают авиацию, фрахтуют несколько вертолетов на лето, но финансирование заканчивается уже в первую часть пожароопасного периода. Конечно, должна быть федеральная Авиалесоохрана, а ей нужны и техника, и свои средства, и парашютисты-десантники».

По мнению эксперта, очень скоро страна снова заговорит о необходимости восстановления единой Авиалесоохраны. Уже сейчас горят леса Бурятии, Красноярского края, Иркутской области, Забайкальского края — это видно со спутников. Рослесхоз составил собственный потенциальный «календарь пожаров» — документ на основе долгосрочного погодного прогноза и средних показателей пожарной опасности, полученных от Гидрометцентра России, и данных ФБУ «Авиалесоохрана», накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов.

Так, по прогнозам ведомства, в зоне особого внимания с июня будут леса Южного, Приволжского, Уральского федеральных округов. В списке регионов, которые должны быть готовы к лесным пожарам летом, указываются Ханты-Мансийский автономный округ и юго-восточная часть Ямало-Ненецкого автономного округа. Также в этот период сохранится опасность пожаров в лесах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Кроме того, с июля пожары могут разгореться на территории Северо-Западного федерального округа — в восточных частях Карелии, в Ленинградской и Новгородской областях, в северной и центральной частях Псковской области и на западе Вологодской области...

В нынешнем году подготовку к пожароопасному сезону в этих регионах под особый контроль берет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В Федеральном агентстве лесного хозяйства считают, что фактическая пожарная обстановка в лесах будет зависеть и от соблюдения правил пожарной безопасности людьми, и от оперативности обнаружения и тушения пожаров ответственными службами.

Кроме поддержки восстановления единой «Авиалесоохраны» Татьяна Москалькова предлагает внести изменения в образовательные программы: дополнить их специальным модулем об эколого-правовых основах, информацией о правах и обязанностях в области охраны окружающей среды. Как стало известно ФАН, аппарат омбудсмена рекомендует Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта №735006-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который предусматривает ряд мер по повышению доступности экологической информации.

«Право на благоприятную окружающую среду без преувеличения является одним из важнейших прав человека. От его обеспечения зависит жизнь, здоровье и благополучие не только ныне живущих граждан России, но и будущих поколений», — считает омбудсмен.

Другие жалобы россиян на нарушение прав на благоприятную окружающую среду, отмеченные в докладе Татьяны Москальковой, касаются мусорных свалок, низкого качества питьевой воды, загрязнения водоемов и ухудшения чистоты воздуха.