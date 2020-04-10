Откровенный образ Бородиной и ее младшей дочери умилил поклонников

Москва, 10 апреля. Телеведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина умилила поклонников, опубликовав в своем Instagam-аккаунте откровенное фото с младшей дочерью.

Бородина и ее четырехлетняя дочь Теона насмешили фолловеров своими необычными нарядами для фотосессии. Они позируют обнаженными, прикрыв интимные места подушками. Постельные принадлежности держатся на их телах благодаря черным широким ремням. Образ дополнили ярким мейк-апом и каблуками — на Теоне красные туфли, а на Ксении— черные кожаные ботфорты.

«На домашке», – подписала кадр с «обнаженкой» 37-летняя светская львица.

Интернет-пользователей восхитил необычный образ звезд. Не обошлось и без комплиментов в адрес Бородиной и ее дочери.

«Ксения, скажите эти платья от Карантино? Где купить?» — поинтересовалась поклонница adubrovskaya.

«На карантине самое то! Одеяло тоже не плохо бы смотрелось: платье в пол — вечерний вариант», — добавила aleksa_family_life.

«Фотка как картинка», — написала gulnaz__khamitova.

«Оригинально», — отметил recepti_sisters_food.

«А спиной повернитесь пожалуйста», — в шутку попросила фолловер с ником breusita.