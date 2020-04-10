Пригожин призвал остановить травлю Лещенко из-за коронавируса

Москва, 10 апреля. Российский продюсер Иосиф Пригожин встал на защиту певца Льва Лещенко, которого доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Он призвал остановить травлю артиста.

Пригожин считает, что не стоит бросаться из крайности в крайность и обвинять Лещенко в распространении заболевания нового типа. Кроме того, он заявил, что сам встречался с Лещенко незадолго до госпитализации и не заразился.

«Даже если он кого-то заразил, ну и что? Вообще, если кто-то заразился коронавирусом и выздоровел – значит, у него антитела выработались, и слава Богу. Ну хватит уже, что это за фигня?» — негодует Пригожин.

По его мнению, россияне, наоборот, должны поддержать уже немолодого артиста, который заслуживает уважения. Хейтеров продюсер призвал угомониться и подумать о своем будущем, передают «Дни.ру».

«Прекратите! Остановитесь! Подумайте, что мы будем делать завтра. То, что уже было, не вернуть. Хватит испытывать чужие нервы! Не надо из себя святых делать в этом вопросе», — заявил Пригожин в интервью газете «Взгляд».

Сам Лещенко ранее назвал обвинения в свой адрес «пандемией кликушества». Артист сообщил нападки со стороны ненавистников его сильно изматывают, хотя совершенно беспочвенны, передавало Федеральное агентство новостей.