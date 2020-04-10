Сати Казанова откровенно рассказала о пережитой душевной боли

Москва, 10 апреля. Бывшая солистка группы «Фабрика», певица Сати Казанова рассказала о душевной боли, которую ей удалось победить с помощью йоги.

Артистка призналась, что в ее жизни был тяжелый период, когда она ушла из «Фабрики» и рассталась с мужчиной.

«Я пришла к определенному внутреннему состоянию, когда все, что было, уж никак не могло продолжаться. То есть произошло осознание, что я не могу, не хочу и не буду так жить, а нового еще не появилось», — откровенно рассказала знаменитость в беседе с WomanHit.

По словам певицы, внутренний кризис побудил ее обратиться к йоге и другим практикам. После чего жизнь популярной исполнительницы сильно изменилась — «наступил рассвет, и все стало иначе».

Казанова также рассказала, как переживает по поводу разлуки с супругом, который застрял в Италии из-за коронавируса. Муж популярной исполнительницы поехал в Италию для презентации собственной книги, через некоторое время к нему должна была приехать и сама певица, однако из-за приятных из-за коронавируса мер супруги живут в разных странах: он в Италии, она в России.