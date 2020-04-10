Немецкий политолог Рар предупредил, что ЕС может развалиться после пандемии

Берлин, 10 апреля. Коронавирус представляет очень серьезную опасность для Евросоюза, и велика вероятность, что ЕС не переживет пандемию, считает немецкий политолог Александр Рар.

Ранее такое мнение выразил премьер Италии Джузеппе Конте. По мнению политика, кризис, вызванный коронавирусом, стал самым большим испытанием для Европы со времен Второй мировой войны. Рар полностью разделил это мнение и высказал даже более пессимистичный прогноз.

«Боюсь, еврозона может развалиться», — сказал он в эфире НСН.

Эксперт напомнил, что Италия и Испания жестко и бескомпромиссно требовали реформировать ЕС, в частности, создать общий бюджет организации. Но северные страны отказались от этой идеи, не захотев отвечать за испанскую и итальянскую экономику. Если после пандемии коронавируса они обанкротятся, то потянут за собой всю Европу.

«Мы видим с начала кризиса, что каждое национальное государство борется за себя. А Евросоюз был создан для хорошей погоды, для красоты», — подчеркнул он.

По мнению Рара, ЕС оказался совершенно непригодным ни для тяжелых времен, ни для кризисов.

«Естественно, общий рынок останется, никуда мы не денемся. И внутри НАТО — если она это переживет — будет оборонительный союз. А вот идея фактически общего государства уйдет», — считает специалист.

Рар напомнил, что это становилось понятно еще во время долгового кризиса в Греции. Тогда, правда, ситуацию удалось смягчить, но теперь, как уточнил он, политического Европейского союза уже не будет. Уже сейчас идет раскол на юг и восток Европы. Власти восточных стран действуют очень жестко, борясь с пандемией. Например, в Венгрии вообще отменили парламент.

Напомним, неделю назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией за «временное отсутствие помощи Евросоюза» в борьбе с COVID-19. До этого итальянцам помогала только Россия и Китай.

Как отмечает газета «Взгляд», не случайно среди итальянских пользователей соцсетей стал популярен комментарий о познании культуры народа по тому, как он действует, когда другим нужна помощь: «Францию и Германию римляне называли варварами. Варварами они и остались. История учит нас жизни».

В ФРГ, как отмечает «Газета.ру», признают, что коронавирус стал для Европы самым большим испытанием с момента его основания. Такое мнение 6 апреля выразила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее мнению, все страны-участницы ЕС должны быть заинтересованы в «выходе сильной Европы из этого испытания».