Москва, 10 апреля. Эпидемия коронавирусной инфекции в Москве продолжает набирать обороты. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация становится все более проблемной», — пояснил мэр.

Он также добавил, что более 40 московских поликлиник будут задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Они будут осуществлять прием больных с коронавирусом и оказывать им амбулаторную помощь, передает RT.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. От инфекции скончались более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

К настоящему моменту в России зафиксированы более 11 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 94 человека скончались. 795 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.