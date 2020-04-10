СК РФ завел дело после нападения заключенного на сотрудника колонии в Иркутской области

Иркутск, 10 апреля. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения осужденного на сотрудника исправительной колонии в Ангарске. Пострадавшего госпитализировали в одну из местных больниц. Об этом сообщили в СК РФ по Иркутской области.

По имеющейся информации, инцидент произошел 9 апреля. Во время отбоя один из заключенных исправительной колонии № 15 отказался выполнять законные требования сотрудника исправительного учреждения, а также начал нецензурно выражаться в его адрес. В этот момент несколько осужденных нанесли себе увечья, а также ранили сотрудника ФСИН.

На месте происшествия работают представители следствия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 321 УК РФ.