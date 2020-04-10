Ректор «Военмеха» рассказал, как космонавт Гречко всю жизнь верил в инопланетян

Санкт-Петербург, 10 апреля. Руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе Ирина Исаева рассказала об увлечении советского космонавта и дважды Героя СССР Георгия Гречко неопознанными летающими объектами (НЛО), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во время онлайн-эфира «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее», который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», Ирина Исаева заметила, что увлечение НЛО для Георгия Гречко растянулось на всю жизнь.

«Георгий Гречко был увлечен НЛО. Все об этом знают. Георгий Михайлович всегда говорил, что он, как доктор физико-математических наук, должен либо подтвердить, либо опровергнуть. Это, действительно, было увлечением всей его жизни, начиная с исследований тунгусского метеорита, и до самого конца своей жизни он был увлечен этим», — поделилась Исаева.

Гречко был уверен, что жизнь занесена извне, подчеркнула она. Константин Иванов, ректор БГТУ «Военмех», доктор технических наук и профессор рассказал, что несколько раз встречался с Георгичем Гречко перед его смертью.

«У него трансформация об НЛО менялась по мере получения информации. За несколько лет до смерти он высказывал версию, что уверен в существовании инопланетян. Но он это основывал на том, что есть часть явлений, которые он не может объяснить», — пояснил Иванов.

Исаева уточнила, что Гречко «сам создавал эти НЛО, находясь на станции».