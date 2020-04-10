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Ректор «Военмеха» рассказал, как космонавт Гречко всю жизнь верил в инопланетян

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Ректор «Военмеха» рассказал, как космонавт Гречко всю жизнь верил в инопланетян

Санкт-Петербург, 10 апреля. Руководитель проектов Федерации космонавтики России в Северо-Западном федеральном округе Ирина Исаева рассказала об увлечении советского космонавта и дважды Героя СССР Георгия Гречко неопознанными летающими объектами (НЛО), передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Во время онлайн-эфира «День космонавтики. Герои прошлого и настоящего. Планы на будущее», который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», Ирина Исаева заметила, что увлечение НЛО для Георгия Гречко растянулось на всю жизнь.

Ректор «Военмеха» рассказал, как космонавт Гречко всю жизнь верил в инопланетян

«Георгий Гречко был увлечен НЛО. Все об этом знают. Георгий Михайлович всегда говорил, что он, как доктор физико-математических наук, должен либо подтвердить, либо опровергнуть. Это, действительно, было увлечением всей его жизни, начиная с исследований тунгусского метеорита, и до самого конца своей жизни он был увлечен этим», — поделилась Исаева.

Гречко был уверен, что жизнь занесена извне, подчеркнула она. Константин Иванов, ректор БГТУ «Военмех», доктор технических наук и профессор рассказал, что несколько раз встречался с Георгичем Гречко перед его смертью. 

«У него трансформация об НЛО менялась по мере получения информации. За несколько лет до смерти он высказывал версию, что уверен в существовании инопланетян. Но он это основывал на том, что есть часть явлений, которые он не может объяснить», — пояснил Иванов.

Ректор «Военмеха» рассказал, как космонавт Гречко всю жизнь верил в инопланетян

Исаева уточнила, что Гречко «сам создавал эти НЛО, находясь на станции».

«Это интересная история. Это повод почитать его книги, где он говорит, что сам своими руками делал НЛО», — добавила руководитель проектов Федерации космонавтики России в СЗФО.

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