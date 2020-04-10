ЛНА показала на видео результат операции против террористов

Триполи, 10 апреля. В Сети появилось видео с ликвидированными Ливийской национальной армией (ЛНА) иностранными наемниками, сражающимися за так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

На видео запечатлены последствия точечных ответных ударов по позициям боевиков ПНС Ливии.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о нарушениях режима прекращения огня со стороны ПНС Ливии. Жители Триполи в социальных сетях сообщали об атаках турецкой авиации на жилые кварталы города — пользователь Twitter писал о не менее трех авиаударах БПЛА ВВС ПНС в окрестностях Тархуны. Известно, что авиация ПНС бомбила Тархуну сегодня на протяжении шести часов. Там же ВВС Турции недавно разбили автомобильную колонну, в составе которой было восемь машин и два броневика, принадлежащих ЛНА.

Также источники в социальных сетях сообщают об активности турецких БПЛА в небе над Триполи.

Кроме того, Турция продолжает поставки вооружения и боевиков из сирийского Идлиба в порты Мисураты и Триполи в обход всех международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине. Тем не менее не все иностранные наемники довольны нынешним положением дел в Ливии — в четверг стало известно о мятеже сирийских боевиков.