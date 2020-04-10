ЛНА показала на видео результат операции против террористов

Триполи, 10 апреля. В Сети появилось видео с ликвидированными Ливийской национальной армией (ЛНА) иностранными наемниками, сражающимися за так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.
#Libya #LNA #GNA #Tripoli— Tony (@Cyberspec1) April 10, 2020
LNA video showing resulting casualties of air & artillery strikes on GNA positions in Tripoli pic.twitter.com/9Vfohp9YKY
На видео запечатлены последствия точечных ответных ударов по позициям боевиков ПНС Ливии.
Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о нарушениях режима прекращения огня со стороны ПНС Ливии. Жители Триполи в социальных сетях сообщали об атаках турецкой авиации на жилые кварталы города — пользователь Twitter писал о не менее трех авиаударах БПЛА ВВС ПНС в окрестностях Тархуны. Известно, что авиация ПНС бомбила Тархуну сегодня на протяжении шести часов. Там же ВВС Турции недавно разбили автомобильную колонну, в составе которой было восемь машин и два броневика, принадлежащих ЛНА.
Также источники в социальных сетях сообщают об активности турецких БПЛА в небе над Триполи.
Кроме того, Турция продолжает поставки вооружения и боевиков из сирийского Идлиба в порты Мисураты и Триполи в обход всех международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине. Тем не менее не все иностранные наемники довольны нынешним положением дел в Ливии — в четверг стало известно о мятеже сирийских боевиков.