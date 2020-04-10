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Китайские журналисты рассказали, как США бросают своих союзников

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Китайские журналисты рассказали, как США бросают своих союзников

Москва, 10 апреля. Аналитики издания Sohu из КНР выразили сомнение, что США будут помогать Тайваню для защиты от материкового Китая. Журналисты отметили, что американцы часто бросают своих союзников, когда продолжение сотрудничества с ними сулит проблемы.

Ранее американские военные круги отметились очередными милитаристскими высказываниями. Главы Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли уверял в том, что армия США боеспособна как никогда. Он также предостерег от попыток проверить это.

В русле подобных реплик выступил и министр обороны Марк Эспер. Глава Пентагона заявил, что американские вооруженные силы готовы к осуществлению любых операций для защиты интересов Вашингтона.

Однако авторы Sohu обращают внимание на то, что возле Тайваня отсутствуют американские военные корабли. В США неоднократно высказывались о необходимости о защите острова от «угрозы» со стороны Китая.

«Ну и сколько американцев сегодня готовы умереть ради защиты острова от «материка» (материкового Китая. – Прим. ФАН)? Собираются ли Соединенные Штаты жертвовать собой ради Тайбэя?»  — задает риторический вопрос журналист китайского издания.

Эксперты отмечают, что Тайваню не стоит портить отношения с КНР, поскольку США с легкостью бросают вчерашних союзников, когда появляются проблемы.

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Источник: Военное обозрение
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