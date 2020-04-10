Сделка ОПЕК+ подписана. События дня. ФАН-ТВ

22 страны подписали соглашение ОПЕК+ Переговоры стран в формате ОПЕК+ принесли первые плоды. Видеоконференция проходила даже ночью, длилась 10 часов. 22 страны подписали соглашение при условии, что Мексика присоединится к итоговому документу. Тогда 23 государства с мая по июнь суммарно снизят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки – каждая страна по 23%. С июня до конца декабря – на 8 млн, а с начала 2021-го года и до апреля 22-го – еще на 6 млн. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно оценивает договоренности по черному золоту. Кремль приветствует присоединение Мексики к итоговому документу, который окажет позитивное влияние на мировой рынок. «Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны-потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос», — считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. За новой сделкой, скорее всего, последует рост нефтяных котировок. Но обсуждение мер по сокращению мировой нефтедобычи еще не закончено, оно продолжится сегодня, также в режиме онлайн, на базе «большой двадцатки».

Ипотечные кредиты, при которых можно взять каникулы, выросли Мировую экономику под удар поставил вирус, за считанные дни в разы снизив спрос на нефтепродукты. В XXI веке к такому раскладу вряд ли кто-то было готов. Но остаются другие проблемы, решать которые каждому государству предстоит уже автономно – внутри своих границ. Так, например, простои в огромном количестве организаций и предприятий. И, как следствие, снижение доходов населения. Правительство принимает всевозможные меры, чтобы россияне как можно меньше последствий ощутили на себе. Так сегодня Кабмин увеличил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может рассчитывать на каникулы по платежам при снижении доходов из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку. Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», — заявил премьер-министр. Предельные размеры кредитов будут зависеть от регионов. Например, для Москвы установлен лимит в 4,5 млн руб, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа— 3 млн руб. Для остальных регионов— 2 млн руб.