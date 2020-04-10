Сделка ОПЕК+ подписана. События дня. ФАН-ТВ

22 страны подписали соглашение ОПЕК+
Переговоры стран в формате ОПЕК+ принесли первые плоды. Видеоконференция проходила даже ночью, длилась 10 часов. 22 страны подписали соглашение при условии, что Мексика присоединится к итоговому документу. Тогда 23 государства с мая по июнь суммарно снизят добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки – каждая страна по 23%. С июня до конца декабря – на 8 млн, а с начала 2021-го года и до апреля 22-го – еще на 6 млн. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин положительно оценивает договоренности по черному золоту. Кремль приветствует присоединение Мексики к итоговому документу, который окажет позитивное влияние на мировой рынок.
«Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие от этого решения, причем от этого решения выигрывают и страны-производители нефти, и страны-потребители, и мировая экономика в целом, которая в противном случае могла бы погрузиться просто в хаос», — считает Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
За новой сделкой, скорее всего, последует рост нефтяных котировок. Но обсуждение мер по сокращению мировой нефтедобычи еще не закончено, оно продолжится сегодня, также в режиме онлайн, на базе «большой двадцатки».
Ипотечные кредиты, при которых можно взять каникулы, выросли
Мировую экономику под удар поставил вирус, за считанные дни в разы снизив спрос на нефтепродукты. В XXI веке к такому раскладу вряд ли кто-то было готов. Но остаются другие проблемы, решать которые каждому государству предстоит уже автономно – внутри своих границ. Так, например, простои в огромном количестве организаций и предприятий. И, как следствие, снижение доходов населения. Правительство принимает всевозможные меры, чтобы россияне как можно меньше последствий ощутили на себе. Так сегодня Кабмин увеличил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может рассчитывать на каникулы по платежам при снижении доходов из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Слишком много усилий и труда люди вкладывают в эту покупку. Чтобы помочь им в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», — заявил премьер-министр.
Предельные размеры кредитов будут зависеть от регионов. Например, для Москвы установлен лимит в 4,5 млн руб, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа— 3 млн руб. Для остальных регионов— 2 млн руб.
Владимир Путин провел сеанс связи с МКС
Надвигается День космонавтики – памятная дата, годовщина первого в мире полета человека в космос. Юрий Гагарин совершил свой подвиг 59 лет назад. А сегодня президент России поздравил тех, кто бороздит космические просторы сейчас – буквально. Владимир Путин провел сеанс связи с МКС, где в настоящее время находится российские и американские специалисты.
«Желаю тем из вас, кто только начинает работу на орбите, успешно выполнить все поставленные задачи. А тем, кто завершает свою вахту — благополучно вернуться домой, на Землю. <…> Хочу еще раз вас поздравить, прежде всего обращаюсь к российской части вашей команды, с приближающимся праздником Днем космонавтики. Удачи вам!» — сказал президент России Владимир Путин.
Кроме прочего, российский лидер отметил успехи Центра подготовки космонавтов, где за 60 лет были воспитаны специалисты из более чем 25 стран. А также рассказал о запланированном совещании с руководителями космической отрасли. На повестке обсуждения строительства нового национального космодрома Восточный.