Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Коронавирус

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

455
0 Оставить комментарий

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

В России появилась онлайн-платформа, которая по фотографии определяет индивидуальный риск смерти от нового коронавируса. Автор социального проекта, победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, научил искусственный интеллект сопоставлять данные лица пользователя с информацией о зараженных инфекцией COVID-19 во всем мире.

Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

«У меня низкий уровень риска летального исхода. Всего 1 к 973 случаям, — показывает результаты своего теста корреспонденту ФАН Дмитрий Афанасьев. — Это означает, что я могу болеть бессимптомно. Мне нужно не только самоизолироваться внутри круга семьи и друзей в квартире, но еще быть осторожным по отношению к родителям, к бабушке».

Пока фотография загружается на сайт, нейросеть анализирует ее по 260 параметрам. Через пару секунд сообщает пользователю главные из них — возраст и пол. Описывает персональные риски умереть от нового коронавируса и рекомендации по профилактике инфекции. Желающие могут получить по электронной почте памятку Минздрава России.

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

Число заразившихся новым коронавирусом на планете уже превысило два миллиона человек и продолжает расти. Разработчики каждые три дня пополняют базу данных сведениями Всемирной организации здравоохранения, иностранных профильных министерств и ведомств.

Загружаем на сайт фотографию канцлера Германии Ангелы Меркель. К здоровью «железной леди» в последнее время приковано внимание всего мира.

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

«Он определил, что ей примерно 66 лет, ей 65. Точность достаточно высока, — комментирует результат политика автор проекта. — По статистике заболевших и умерших от коронавируса 1 человек из 51 умирает. Для нее это конечно очень большой риск! Ангеле Меркель следует избегать любых контактов и общественной деятельности, находиться в самоизоляции, вести удаленную работу с помощью видео и аудиоконференций».

Чем больше людей прошло тест, тем точнее результат. За неделю работы сайта свои риски узнали 15 тысяч россиян. Умная платформа обещает дать отпор так называемым критикам самоизоляции, которые не верят в опасность новой болезни и вводят в заблуждение пользователей Сети.

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

«Существуют стереотипы, что это либо теория заговора, они не боятся скопления людей, даже публично отрицают возможность заразиться, создавая среду неверия, в связи с чем реально люди могут заразиться и умереть. Эту цепочку нужно прерывать? Как? Дать людям понять, что это реально опасно», — считает Дмитрий Афанасьев.

Свою фотографию на сайт загружает президент Российской Молодежной Палаты (JCI Russia) 2019 года Григорий Горчаков.

«Конечно, немножко волнительно», — смеется он.

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

Столичный блогер попал в оранжевую зону риска. В его случае от нового коронавируса умирает 1 из 662 зараженных, сообщает система.

«Примерно на это и рассчитывал, — говорит Григорий. — Программа показывает, что мне 32 года, немножко меня омолодила. Мне 34. Наверное, из-за того, что фотография обработана... Я серьезно отношусь к мерам предосторожности с точки зрения самоизоляции. Моя семья сейчас самоизолировалась, я ее покидаю очень редко. Для меня это еще один сигнал к тому, я все делаю правильно».

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин полагает, что проект может принести пользу цифровой медицине. Заслуженный врач России посоветовал разработчикам повысить точность результатов, используя в качестве параметра, например, информацию о состоянии иммунитета.

«В одном и том же возрасте один человек заражается, и у него тут же пневмония, а второй три недели ходит, вирус носит, такой же возраст, а сам не заболевает, хотя является вирусоносителем. Почему? Потому что у него особенный иммунитет, — пояснил корреспонденту ФАН парламентарий».

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

Чтобы определить стопроцентный риск смерти от нового коронавируса, без медицинских параметров не обойтись, считает депутат.

«Иначе это, знаете, как, если рядом мы поставим цыганку, и она нам с вами погадает, — сказал он. — Если автор привлечет к этой работе иммунологов, которые помогут ему, это огромное, большое исследование. Тогда, может быть, это будет иметь значение».

Разработчики платформы взяли идею на вооружение. В скором времени они планируют повысить точность вердикта нейросети, позволив пользователю загружать на сайт данные своей медицинской карты и анализов.

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

«Мы думаем над тем, как доработать систему для более усложненного анализа, когда человек сам заполняет некие параметры, например, наличие хронических заболеваний, потому что это серьезно влияет на летальный исход», — рассказал корреспонденту ФАН Дмитрий Афанасьев.

Мировое сообщество бросило все силы на борьбу с пандемией. Эксперты отмечают рост стартапов в области борьбы с инфекцией COVID-19 и медицинских сервисов. По мнению основателя международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.world Петра Дворянкина, онлайн-платформа Ncovid-19 обещает быть востребованной.

Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

«Данная платформа может быть в будущем перепрофилирована, если, не дай Бог, будет пандемия от другого вируса или еще что-то: платформа для привлечения внимания уже есть», — считает он.

Авторы онлайн-теста собираются расширить проект. Например, запустить всемирную социальную нейросеть с ориентиром на деловую молодежь и бизнес.

«Она будет выдавать индивидуальную траекторию, говорить, на какие ваши особенности вам нужно обратить внимание, чтобы определить вашу профпригодность, какой тип лидерства вам подходит, каких отношений вы ждете от группы, с которой работаете. Как соотносятся два человека в бизнесе или личных отношениях, — рассказал Дмитрий Афанасьев. — Для этого достаточно будет двух фотографий в анфас и в профиль».

Минздрав России напоминает: снизить риск заражения новым коронавирусом может только самоизоляция, полное исключение контактов между зараженными и здоровыми людьми. В конечном счете победа страны над эпидемией зависит от правильных действий каждого из нас. 

Новости партнеров

Новости партнеров