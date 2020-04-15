Нейросеть научили определять индивидуальный риск смерти от коронавируса

В России появилась онлайн-платформа, которая по фотографии определяет индивидуальный риск смерти от нового коронавируса. Автор социального проекта, победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 годов, научил искусственный интеллект сопоставлять данные лица пользователя с информацией о зараженных инфекцией COVID-19 во всем мире.

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«У меня низкий уровень риска летального исхода. Всего 1 к 973 случаям, — показывает результаты своего теста корреспонденту ФАН Дмитрий Афанасьев. — Это означает, что я могу болеть бессимптомно. Мне нужно не только самоизолироваться внутри круга семьи и друзей в квартире, но еще быть осторожным по отношению к родителям, к бабушке».

Пока фотография загружается на сайт, нейросеть анализирует ее по 260 параметрам. Через пару секунд сообщает пользователю главные из них — возраст и пол. Описывает персональные риски умереть от нового коронавируса и рекомендации по профилактике инфекции. Желающие могут получить по электронной почте памятку Минздрава России.

Число заразившихся новым коронавирусом на планете уже превысило два миллиона человек и продолжает расти. Разработчики каждые три дня пополняют базу данных сведениями Всемирной организации здравоохранения, иностранных профильных министерств и ведомств.

Загружаем на сайт фотографию канцлера Германии Ангелы Меркель. К здоровью «железной леди» в последнее время приковано внимание всего мира.

«Он определил, что ей примерно 66 лет, ей 65. Точность достаточно высока, — комментирует результат политика автор проекта. — По статистике заболевших и умерших от коронавируса 1 человек из 51 умирает. Для нее это конечно очень большой риск! Ангеле Меркель следует избегать любых контактов и общественной деятельности, находиться в самоизоляции, вести удаленную работу с помощью видео и аудиоконференций».

Чем больше людей прошло тест, тем точнее результат. За неделю работы сайта свои риски узнали 15 тысяч россиян. Умная платформа обещает дать отпор так называемым критикам самоизоляции, которые не верят в опасность новой болезни и вводят в заблуждение пользователей Сети.

«Существуют стереотипы, что это либо теория заговора, они не боятся скопления людей, даже публично отрицают возможность заразиться, создавая среду неверия, в связи с чем реально люди могут заразиться и умереть. Эту цепочку нужно прерывать? Как? Дать людям понять, что это реально опасно», — считает Дмитрий Афанасьев.

Свою фотографию на сайт загружает президент Российской Молодежной Палаты (JCI Russia) 2019 года Григорий Горчаков.

«Конечно, немножко волнительно», — смеется он.

Столичный блогер попал в оранжевую зону риска. В его случае от нового коронавируса умирает 1 из 662 зараженных, сообщает система.

«Примерно на это и рассчитывал, — говорит Григорий. — Программа показывает, что мне 32 года, немножко меня омолодила. Мне 34. Наверное, из-за того, что фотография обработана... Я серьезно отношусь к мерам предосторожности с точки зрения самоизоляции. Моя семья сейчас самоизолировалась, я ее покидаю очень редко. Для меня это еще один сигнал к тому, я все делаю правильно».

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Николай Говорин полагает, что проект может принести пользу цифровой медицине. Заслуженный врач России посоветовал разработчикам повысить точность результатов, используя в качестве параметра, например, информацию о состоянии иммунитета.

«В одном и том же возрасте один человек заражается, и у него тут же пневмония, а второй три недели ходит, вирус носит, такой же возраст, а сам не заболевает, хотя является вирусоносителем. Почему? Потому что у него особенный иммунитет, — пояснил корреспонденту ФАН парламентарий».

Чтобы определить стопроцентный риск смерти от нового коронавируса, без медицинских параметров не обойтись, считает депутат.

«Иначе это, знаете, как, если рядом мы поставим цыганку, и она нам с вами погадает, — сказал он. — Если автор привлечет к этой работе иммунологов, которые помогут ему, это огромное, большое исследование. Тогда, может быть, это будет иметь значение».

Разработчики платформы взяли идею на вооружение. В скором времени они планируют повысить точность вердикта нейросети, позволив пользователю загружать на сайт данные своей медицинской карты и анализов.

«Мы думаем над тем, как доработать систему для более усложненного анализа, когда человек сам заполняет некие параметры, например, наличие хронических заболеваний, потому что это серьезно влияет на летальный исход», — рассказал корреспонденту ФАН Дмитрий Афанасьев.

Мировое сообщество бросило все силы на борьбу с пандемией. Эксперты отмечают рост стартапов в области борьбы с инфекцией COVID-19 и медицинских сервисов. По мнению основателя международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.world Петра Дворянкина, онлайн-платформа Ncovid-19 обещает быть востребованной.

«Данная платформа может быть в будущем перепрофилирована, если, не дай Бог, будет пандемия от другого вируса или еще что-то: платформа для привлечения внимания уже есть», — считает он.

Авторы онлайн-теста собираются расширить проект. Например, запустить всемирную социальную нейросеть с ориентиром на деловую молодежь и бизнес.

«Она будет выдавать индивидуальную траекторию, говорить, на какие ваши особенности вам нужно обратить внимание, чтобы определить вашу профпригодность, какой тип лидерства вам подходит, каких отношений вы ждете от группы, с которой работаете. Как соотносятся два человека в бизнесе или личных отношениях, — рассказал Дмитрий Афанасьев. — Для этого достаточно будет двух фотографий в анфас и в профиль».

Минздрав России напоминает: снизить риск заражения новым коронавирусом может только самоизоляция, полное исключение контактов между зараженными и здоровыми людьми. В конечном счете победа страны над эпидемией зависит от правильных действий каждого из нас.