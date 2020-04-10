Российские биологи доказали эффективность «Мефлохина» против COVID-19

Москва, 10 апреля. Специалисты Федерального Медико-Биологического агентства России совместно с коллегами из Министерства обороны РФ доказали эффективность рекомендованного для лечения коронавируса препарат «Мефлохин».

В ФМБА корреспонденту Федерального агентства новостей рассказали, что препарат изучался в Научно-производственном центре «Фармзащита» ФМБА России при участии 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л. Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека», — сообщила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

По ее словам, уже после однократного приема данного лекарственного средства в дозе 750 мг/сут. (3 таблетки по 250 мг) максимальная концентрация в плазме крови в течение первых суток достигает 1,51 мкг/л.

«При продолжении приема «Мефлохина» по 500 мг (2 таблетки по 250 мг) концентрация в плазме крови увеличивается и уже на второй-третий день достигает 2,7-3,8 мкг/л, обеспечивая элиминацию вируса, — объяснила Скворцова. — Дальнейший курсовой прием препарата в дозе 250 мг (1 таблетка в сутки) позволяет поддерживать необходимую концентрацию на протяжении всего курса терапии (7 дней) и в течение нескольких дней после его окончания. Изучение клинических эффектов препарата проводится в рамках начатого сравнительного исследования в трех центрах ФМБА России — ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ФНКЦ ФМБА России, ФКЦ ВМТ ФМБА России».

Как ранее сообщал ФАН начальник управления войск РХБЗ Игорь Кириллов (в исследованиях участвовали специалисты 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ), исследования препарата в ЦНИИ проходили на специально выбранной лабораторной модели животного.

«Выбрана лабораторная модель животного, по восприимчивости к коронавирусу наиболее близкая к человеку. Проводится оценка эффективности химиотерапевтических препаратов», — сказал ранее Кириллов.

Напомним, что эпидемия коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Несмотря на предпринятые властями Китая беспрецедентные карантинные меры, инфекция преодолела государственные границы. В конце января 2020 года коронавирус пришел в Россию. При этом в нашей стране, по мнению ученых, эпидемия пока идет по достаточно мягкому сценарию.

Согласно данным оперативного штаба, за сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом. Впервые случай заражения COVID-2019 был зафиксирован в Туве. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Эпидемия вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США) к настоящему моменту количество инфицированных во всем мире свыше 1,6 миллиона человек. От коронавируса скончались более 97 тысяч человек.