Садальского назвали «извращенцем» за полуголые фото с кузеном

Москва, 10 апреля. Станислав Садальский смутил подписчиков неоднозначными фото в Instagram. На одном из снимков пользователей смутили широко раздвинутые ноги актера, а на другом — он вместе со своим кузеном в полуголом виде лежит на диване в фартуке с принтом статуи Давида Микеланджело.

Как уточняют «Дни.ру», Эту публикацию Садальский приурочил ко Дню братьев и сестер. На всех фото вместе с артистом позирует его двоюродный брат. В описании было процитировано стихотворение Даниила Хармса «Доедая с маслом булку, Братья шли по переулку».

Садальский признался, что эти строки отлично описывают его кузена, ведь тот владеет сетью булочных. Но восторга эти снимки у юзеров не вызвали, скорее, наоборот, возмущение. Более того, за полуголое фото в фартуках, его даже назвали извращенцем.