Москва, 10 апреля. Сотрудники Министерства внутренних дел РФ не будут привлекать к ответственности россиян с просроченными паспортами в период эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главам территориальных органов МВД РФ поручено исключить факты привлечения к ответственности граждан, которые имеют недействительные паспорта или водительские удостоверения из-за истечения срока их действия.

Кроме того, от административной ответственности будут временно освобождены родители и опекуны несовершеннолетних детей, которые не смогли обратиться в установленный срок за получением паспорта для своих детей, передает RT.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 1,6 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции в некоторых регионах России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.