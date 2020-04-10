Донбасс сегодня: паника в ВСУ, командование закупает тысячи мешков для трупов

Донбасс, 10 апреля. Следователи ДНР установили личность комбрига ВСУ, чьи подопечные убили мирную жительницу Горловки. В одной из частей ВСУ волонтеры заразились коронавирусной инфекцией. Личный состав ВСУ в панике из-за массового приобретения командованием тысяч патологоанатомических мешков. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Подразделения украинской армии за минувшие сутки 16 раз подвергли обстрелам девять населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Огонь открывался из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов, орудий боевых машин и стрелкового оружия. Повреждения нанесены жилому сектору в Горловке и на западе Донецка. Пострадали пять домов, один сгорел от прямого попадания боеприпаса.

Как сообщал ранее ФАН, в четверг в Широкой Балке (район Горловки ДНР) во время обстрела были ранены двое мирных жителей. 26-летняя Мирослава Воронцова погибла, мужчина 1960 года рождения получил тяжелые осколочные ранения. В комментарии корреспонденту ФАН пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор сообщила: следователями установлено, что к обстрелу причастен командир 58-й мотопехотной бригады полковник ВСУ Дмитрий Кащенко. В отношении офицера возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Волонтеры после посещения зоны ООС попали в больницу

Военные ДНР со ссылкой на разведданные сообщают, что командир 28-й механизированной бригады ВСУ разрешил группе волонтеров посетить свою часть для раздачи солдатам масок и лекарств. После нарушения карантинных запретов командования Операции объединенных сил волонтеры попали в больницу с признаками инфицирования коронавирусом. По договоренности с руководством больницы информация о заболевании волонтеров не разглашается.

Тем временем командование оперативно-тактической группировки «Восток» ужесточило карантинные меры. Командир 128-й горно-штурмовой бригады усилил мероприятия по дезинфекции химическими веществами техники и предметов быта, после чего трое бойцов получили отравление. Кроме того, командиры 10-й и 128-й горно-штурмовых бригад в связи с большим количеством инфицированных солдат получили указание заготовить около тысячи пластиковых мешков для складирования трупов.

Командование ВСУ приказало запастись мешками для трупов

Указание о заготовке патологоанатомических мешков получили и армейские части Вооруженных сил Украины в Луганской области, сообщают представители луганской Народной милиции. Согласно карантинным мерам, трупы умерших от коронавируса не выдают близким для похорон. Руководство 30-й механизированной бригады ВСУ решает вопрос пополнения пластиковых мешков за счет личного состава. В случае отказа от сдачи денег военнослужащих лишают премий.

Естественно, в бригаде растут панические настроения среди рядового состава. Кроме сбора денег на мешки, солдат вынуждают за свои деньги покупать маски и дезинфицирующие вещества. Однако, несмотря на частные закупки и поставки за счет средств госбюджета на 20 миллионов гривен, личный состав защитой не обеспечен. Причина в том, что выделенные на закупку суммы давно украдены причастными к ней лицами.

ВСУ ведут боевые действия в Донбассе с применением беспилотников

Представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что в последнее время участились случаи использования киевскими силовиками беспилотных летательных аппаратов. Так, во вторник украинский БПЛА отслеживал действия патруля СММ ОБСЕ в районе Станицы Луганской.

В ДНР отметили, что подразделения ВСУ продолжают пользоваться БПЛА с целью получения разведданных и корректировки огня. В среду военнослужащие сил ПВО Народной милиции ДНР оперативно обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника «Мантия-АРП» и «Фантом-4».