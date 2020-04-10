Цой рассказала о преимуществах грибного питания

Москва, 10 апреля. Российская певица Анита Цой рассказала о пользе грибов в процесах укрепления иммунной системы. О секретных свойствах грибов певица узнала от ведущих специалистов медицины из Южной Кореи. В период эпидемии коронавируса Цой стала активно вести прямые эфиры с зарубежными медиками в Instagram.

Южнокорейские врачи не случайные гости, потому что именно в их стране эпидемия коронавирусной инфекции была локализована в максимально короткие сроки. Благодаря знаниям и профессионализму врачей удалось наладить эффективную систему противодействия болезни.

В одном из эфиров врачи рассказывали о иммуноукрепляющих продуктах. Оказалось, что к таким относятся и грибы. Руководствуясь советами врачей из Южной Кореи, Анита Цой вместе с семьей перешла на грибное питание. Певица не только их собирает и ест, но и разводит.

«Уже несколько лет я занимаюсь культивацией грибов на своем участке. Собираю в большом ведре грибные очистки, все, что остается после переработки. Теперь, когда корейские медики рассказали мне и тысячам зрителей о волшебных иммунных свойствах грибов, буду «наращивать» производство», — рассказала Цой.

В ближайшее время на канале певицы можно будет увидеть лучших южнокорейских специалистов в области косметологии и красоты. Темой беседы станут полезные процедуры, которые можно проводить в домашних условиях.