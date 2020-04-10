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Путин и Трамп обсудили взаимодействие сторон в космической отрасли

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Путин и Трамп обсудили взаимодействие сторон в космической отрасли

Москва, 10 апреля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из США Дональдом Трампом, передает пресс-служба Кремля.

Национальные лидеры обсудили взаимодействие стран в космической отрасли.

«Затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее стало известно, что Путин и Трамп впервые в истории созвонились дважды за сутки, сообщало Федеральное агентство новостей.

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Источник: ТАСС
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