Появление сигарообразного НЛО в США запечатлели на видео

Москва, 10 апреля. Неопознанный летающий объект сигарообразной формы был замечен в небе над Омахой в Соединенных Штатах Америки. Ранее очевидцы рассказывали о похожем по форме объекте над Вашингтоном, Вайомингом и Нью-Йорком. Появление НЛО удалось запечатлеть на видео.

Уфологи считают, что на этот раз в небе был замечен другой объект. НЛО над Нью-Йорком и Вашингтоном было сигарообразным и имело черную расцветку, а над Омахой появился объект, от которого исходило темное синее свечение. Кроме того, ранее замеченный объект двигался медленно, а этот довольно быстро перемещался в пространстве. Уфологи не исключают, что это могут быть два абсолютно разных НЛО, которых роднит лишь сигарообразная форма, передает Planet Today.

Американские обыватели разделились во мнениях. Некоторые считают, что появившийся в небе над Омахой объект является обычным метеором. Другие уверяют, что кто-то просто пошутил с помощью беспилотника, запущенного в небо. И совсем радикальные версии касаются экспериментов военных, которые тестируют инновационную технику.

По словам уфологов, в небе над Америкой в последнее время стали чаще фиксировать появление неопознанных летающих объектов.