  Соседов обвинил отставшую от времени Пугачеву в непонимании реальности

Москва, 10 апреля. Известный музыкальный журналист Сергей Соседов раскритиковал Аллу Пугачеву, обвинив ее в поверхностных текстах и неспособности подать свой номер.

В качестве примера он привел одну из недавних песен Примадонны «Анестезия». В ней есть строчка «Если взять у меня сегодня в вене мою кровь, там найдут снотворное, еще любовь и легкий алкоголь». Соседов обратил внимание, что кровь берут из вены, а «в Вене» — указание на столицу Австрии.

Кроме того, у Пугачевой, по мнению критика, нет адекватного восприятия реальности. Так, например, на одном из последних новогодних «Огоньков» королева эстрады исполнила песню «Копеечка», облачившись при этом в вовсе не «копеечный» наряд.

«Как можно быть в сумасшедшем красном брючном костюме и петь «дайте копеечку на телогреечку»? Телогрейку бы надела для иронии, юмора, для прикола, но не в красной дорогущей паре стоять и канючить! Это смешно, это глупо», — отметил Соседов, выступая на YouTube-шоу Дмитрия Кудрявцева и Зазы Наполи.

В то же время он отдал певице должное. Пугачева в свои годы прекрасно осознает, что безнадежно отстала от времени, и не пытается следовать модным музыкальным тенденциям, в отличие от некоторых коллег по цеху. По словам Соседова, она понимает, что никогда не «въедет» в современную музыку, поэтому остается собой.

Отметим, что Соседов уже не в первый раз выступает с критикой в адрес Пугачевой. Ранее он заявил, что певица имеет плохую форму и не в состоянии удивить поклонников чем-то новым. Журналист также усомнился в культовом статусе артистки. Он считает, что советская и российская сцена знали более достойных кандидатов на звание королевы эстрады.