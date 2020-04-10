Путин и Трамп впервые в истории созвонились дважды за сутки

Москва, 10 апреля. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые в истории созвонились дважды за сутки.

О первом разговоре российского и американского лидеров стало известно ночью в пятницу. Президенты России и США, а также глава Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили положение дел на нефтяном рынке, в том числе с учетом прошедших в четверг переговоров стран ОПЕК+ и предстоящей встречи по видеосвязи министров энергетики стран G20. Участники разговора подтвердили настрой на координацию действий по стабилизации ситуации на рынке черного золота.

Позднее, вечером в пятницу, Путин и Трамп вновь провели переговоры по телефону по инициативе Вашингтона. В этот раз темой разговора стали ситуация с коронавирусной инфекцией и сотрудничество в космической сфере. Также главы государств провели обмен мнениями о ситуации на нефтяном рынке, в частности, Трамп проинформировал российского коллегу о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран.

Обвал цен на нефтяном рынке произошел в начале марта, после провальных переговоров стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за коронавируса.

Коронавирусная инфекция, первые случаи заражения которой были зарегистрированы в китайском городе Ухань, распространилась по всему миру очень быстро. На сегодняшний день число заразившихся превысило 1,5 млн человек, почти 100 тысяч человек скончались.